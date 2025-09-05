Flor Vigna volvió a hablar sobre Luciano Castro y le dejó una fuerte indirecta a Griselda Siciliani

La cantante reflexionó sobre el proceso de separación que tuvo con el actor a comienzos de 2024.

Flor Vigna reavivó la polémica con su expareja, Luciano Castro, tras lanzar su nueva canción Apunta y dispara, en la que incluyó referencias a Griselda Siciliani, actual pareja del actor. La bailarina, separada de Castro desde comienzos de 2024, expuso sentimientos encontrados sobre la relación que vivieron y el rol que ella misma asumió en ese proceso.

La opinión de Flor Vigna sobre Luciano Castro Vigna había calificado a su ex como alguien que estaba “re loco” y que necesitaba ayuda, donde aseguró que la relación la había dejado en un estado emocional complejo. Ante esa acusación, Castro respondió con calma, sin entrar en detalles y defendiendo a su actual pareja: “Cada uno puede decir lo que quiera, pero yo no hablo de la intimidad de nadie; obviamente no me gusta que se metan con Griselda ni con nadie que yo quiero”.

Luciano Castro cumplió 50 años y compartió con su familia, amigos, Griselda Siciliani e hijos (5).jpg Luciano Castro junto a Griselda Siciliani. Con la publicación de Apunta y dispara, las alusiones a Siciliani pusieron nuevamente el foco en la bailarina. Consultada al respecto, explicó que utiliza la música como canal de expresión: “Tengo que dejar de hablar del pasado. Pero a veces, cuando te persiguen tanto queriendo esas respuestas, entendí que es algo que tengo que afrontar como persona pública. Me sale componer, me sale armar un videoclip y en este momento la cago, ¿entendés?”.

Embed Flor Vigna se mostró arrepentida por sus dichos en contra de Luciano Castro en #PuroShow: “si todavía no sané, debería guardarme lo que me pasó”.#lovieneltrece pic.twitter.com/Mg325X78fs — eltrece (@eltreceoficial) September 5, 2025 Sobre la postura de Siciliani, quien había pedido respeto ante las declaraciones de Vigna, la cantante reconoció: “Lo sentí genuino y me encantó que lo diga una artista muy grosa, porque a mí me gusta ella como artista. Incluso lo hizo delante de Luciano, como que yo digo ‘guau, qué ovarios’”. Sin embargo, dejó entrever cierta tensión con una frase que no pasó inadvertida: “Ella también seguramente tendrá algo que contar en un futuro”.

Más allá de las chispas, Vigna sorprendió con un deseo hacia su ex: “Le deseo lo mejor. Incluso creo que Griselda le va a hacer bien porque se nota que es una mina que tuvo su terapia, su inteligencia emocional. Ojalá que lo pueda recontra ayudar”. Y se diferenció a sí misma: “Sí, pero con 20 años menos. Entonces a mí me pegaron un baile total. Era muy fácil manipularme. Ahora espero que no me pasen. Por ahí me estoy entrenando para algo más grande”.