Flor Vigna volvió a hablar sobre Luciano Castro y le dejó una fuerte indirecta a Griselda Siciliani

Flor Vigna reavivó la polémica con su expareja, Luciano Castro, tras lanzar su nueva canción Apunta y dispara, en la que incluyó referencias a Griselda Siciliani, actual pareja del actor. La bailarina, separada de Castro desde comienzos de 2024, expuso sentimientos encontrados sobre la relación que vivieron y el rol que ella misma asumió en ese proceso.
La opinión de Flor Vigna sobre Luciano Castro
Vigna había calificado a su ex como alguien que estaba “re loco” y que necesitaba ayuda, donde aseguró que la relación la había dejado en un estado emocional complejo. Ante esa acusación, Castro respondió con calma, sin entrar en detalles y defendiendo a su actual pareja: “Cada uno puede decir lo que quiera, pero yo no hablo de la intimidad de nadie; obviamente no me gusta que se metan con Griselda ni con nadie que yo quiero”.
Luciano Castro cumplió 50 años y compartió con su familia, amigos, Griselda Siciliani e hijos (5).jpg
Luciano Castro junto a Griselda Siciliani.
Con la publicación de Apunta y dispara, las alusiones a Siciliani pusieron nuevamente el foco en la bailarina. Consultada al respecto, explicó que utiliza la música como canal de expresión: “Tengo que dejar de hablar del pasado. Pero a veces, cuando te persiguen tanto queriendo esas respuestas, entendí que es algo que tengo que afrontar como persona pública. Me sale componer, me sale armar un videoclip y en este momento la cago, ¿entendés?”.
Sobre la postura de Siciliani, quien había pedido respeto ante las declaraciones de Vigna, la cantante reconoció: “Lo sentí genuino y me encantó que lo diga una artista muy grosa, porque a mí me gusta ella como artista. Incluso lo hizo delante de Luciano, como que yo digo ‘guau, qué ovarios’”. Sin embargo, dejó entrever cierta tensión con una frase que no pasó inadvertida: “Ella también seguramente tendrá algo que contar en un futuro”.
Más allá de las chispas, Vigna sorprendió con un deseo hacia su ex: “Le deseo lo mejor. Incluso creo que Griselda le va a hacer bien porque se nota que es una mina que tuvo su terapia, su inteligencia emocional. Ojalá que lo pueda recontra ayudar”. Y se diferenció a sí misma: “Sí, pero con 20 años menos. Entonces a mí me pegaron un baile total. Era muy fácil manipularme. Ahora espero que no me pasen. Por ahí me estoy entrenando para algo más grande”.
Las palabras de Sabrina Rojas
En paralelo, Sabrina Rojas, expareja de Castro y madre de sus hijos, se mantuvo en silencio respecto al enfrentamiento entre Vigna y Siciliani.
La Esperanza de Sabrina Rojas y Luciano Castro
Sabrina Rojas habló sobre Luciano Castro.
Sin embargo, hizo una reflexión sobre cómo se aborda socialmente el tema de las infidelidades: “Siempre se apunta a la cornuda, se quiere saber cómo está, cómo se siente. Y mientras tanto, el hombre anda suelto. A mí, por ejemplo, me hacen preguntas con otra intención de las que quizás le hacen a mi exmarido”, cuestionó.