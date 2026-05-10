10 de mayo de 2026 - 12:10

Con 36 millones de espectadores por capítulo: esta es la serie de HBO Max que aplastó a 'The Pitt' y domina el streaming

La compañía informa una media de 36 millones de usuarios por entrega, cifra que supera ampliamente los 20 millones obtenidos por el drama médico protagonizado por Noah Wyle.

La serie que protagoniza Noah Wyle quedó por debajo de otro gran éxito de la plataforma.&nbsp;

La serie que protagoniza Noah Wyle quedó por debajo de otro gran éxito de la plataforma. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El caballero de los siete reinos se consolida como el nuevo fenómeno de HBO Max tras alcanzar 36 millones de espectadores por episodio. Warner comunicó estos resultados históricos a sus accionistas, confirmando que la producción basada en el universo de Juego de Tronos supera ampliamente a otros éxitos de la plataforma como The Pitt.

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Warner Bros. Discovery ha revelado datos de audiencia que sitúan a El caballero de los siete reinos en una posición privilegiada dentro del mercado del streaming. Con una media de 36 millones de espectadores por capítulo, la serie no solo cumple las expectativas, sino que garantiza su supervivencia a largo plazo gracias a una base de seguidores masiva y fiel.

Este rendimiento permite a la producción superar con creces a The Pitt, el drama médico que, a pesar de sus buenos resultados, se mantiene en unos 20 millones de media por episodio. La diferencia de casi el doble de espectadores subraya el poder de tracción que mantiene la marca creada por George R.R. Martin en el ecosistema digital actual.

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Renovación asegurada y el futuro de la franquicia en HBO Max

El éxito nace de la combinación entre el peso de la marca y la narrativa. Formar parte del canon de Poniente otorgó una visibilidad inicial inigualable, pero el tono entretenido de la serie ha sido determinante para retener al público. Warner ya ha confirmado oficialmente la renovación para una segunda temporada, eliminando cualquier incertidumbre sobre la continuidad de las aventuras de Dunk y Egg.

Desde la compañía recuerdan que HBO Max ha tenido en el primer trimestre de 2026 más series que nunca superando los 20 millones de espectadores de media. Es cierto que el dato no alcanza las magnitudes de los récords globales de Netflix, pero demuestra que la plataforma lidera su propia liga de contenidos premium con una eficacia que los mercados financieros reciben de forma positiva.

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El caballero de los siete reinos, el nuevo pilar de la franquicia Game of Thrones

Mientras los seguidores aguardan la tercera temporada de La casa del dragón, esta nueva rama de la franquicia se establece como el pilar secundario más fuerte de la compañía. La adaptación ha sido recibida con entusiasmo tanto por los lectores del material original como por los accionistas, quienes ven en estos 36 millones de espectadores una validación del modelo de expansión de universos compartidos. La producción de la segunda temporada ya está en marcha, posicionándose como el siguiente gran estreno de la marca tras el debut de la nueva etapa de La casa del dragón.

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