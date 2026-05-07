7 de mayo de 2026 - 22:20

Las blusas vintage de los años 70 vuelven a ser tendencia y se usan con jeans y polleras largas

Regresa con encajes, mangas amplias y telas livianas, pero ahora se combina con prendas más simples para no parecer disfraz.

Las blusas vintage de los años 70 vuelven a ser tendencia y se usan con jeans y polleras largas (1)
Los Andes | Redacción Estilo
Por Redacción Estilo

Las blusas vintage de los años 70 vuelven a ser tendencia en 2026 con una estética clara: aire boho, mangas amplias, encajes, volados suaves y telas livianas. La diferencia está en cómo se usan ahora: con jeans rectos, baggy o polleras largas.

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El regreso no copia literalmente el archivo setentoso. Toma su espíritu relajado, romántico y artesanal, pero lo mezcla con prendas actuales para que el look se vea urbano, cómodo y fácil de llevar.

Por qué vuelve la blusa boho

La moda viene recuperando piezas con más textura y movimiento. Frente a remeras básicas o camisas rígidas, la blusa boho suma un punto intermedio: se siente liviana, pero tiene más presencia visual.

InStyle describió el regreso del peasant top, una blusa de inspiración bohemia, como una prenda capaz de combinarse con jeans, polleras midi e incluso trajes, sumando un toque setentoso sin esfuerzo.

Las blusas vintage de los años 70 vuelven a ser tendencia y se usan con jeans y polleras largas (2)

Ese es el atractivo principal. Una sola prenda cambia el tono del outfit sin exigir demasiados accesorios. Bordados, lazos, puntillas o mangas globo ya construyen el efecto.

Con jeans arma la versión más fácil

La combinación con jeans es la más simple para actualizar la tendencia. Un jean recto o baggy baja el romanticismo de la blusa y evita que el conjunto quede demasiado teatral.

También funcionan los jeans oxford o bootcut, más cercanos al espíritu de los 70. En ese caso, conviene mantener el resto más limpio: sandalias, botas simples o accesorios discretos.

El equilibrio está en la proporción. Si la blusa tiene mucho volumen, el jean puede ser más recto. Si el jean es ancho, conviene meter apenas la parte delantera de la blusa para marcar cintura.

Con polleras largas se vuelve más 2026

La pollera larga potencia el costado boho, pero también exige cuidado. Si la blusa y la falda son demasiado sueltas, el look puede perder forma y verse pesado.

La salida más actual es combinar una blusa clara con una pollera larga de denim, lino o algodón. Así se conserva el aire vintage, pero con una estructura más moderna.

Las blusas vintage de los años 70 vuelven a ser tendencia y se usan con jeans y polleras largas (1)

También ayudan los cinturones finos, botas de caña media o sandalias con tiras. El objetivo no es sumar más nostalgia, sino ordenar la silueta.

Los detalles que más se van a ver

Las versiones más fuertes son las blusas con lazos en el cuello, puntillas, mangas abullonadas, bordados florales, transparencias suaves y terminaciones artesanales.

El blanco y el crudo siguen siendo los tonos más fáciles de usar. También aparecen tierra, chocolate, vainilla y celeste lavado, colores que acompañan bien el otoño y no saturan el conjunto.

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