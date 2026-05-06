6 de mayo de 2026 - 11:00

El papel higiénico es historia: la tendencia que está reemplazando los baños en 2026 y es más limpio y práctico

Cada vez más hogares dejan el papel higiénico y adoptan sistemas de higiene más eficientes, sostenibles y cómodos.

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Por Ignacio Alvarado

En plena transformación del hogar, una nueva tendencia empieza a imponerse en los baños: el reemplazo del papel higiénico por sistemas de limpieza con agua. Este cambio, impulsado por razones de higiene y sustentabilidad, marca un antes y un después en los hábitos cotidianos. Lo que parecía una práctica lejana, hoy se vuelve cada vez más común en 2026.

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La alternativa más elegida es el bidet moderno o los rociadores incorporados al inodoro. Estos dispositivos permiten una limpieza más profunda y reducen el uso de papel, generando beneficios tanto personales como ambientales.

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Por qué el papel higiénico empieza a quedar atrás

El principal motivo de este cambio es la mejora en la higiene. El agua permite una limpieza más efectiva que el papel, evitando residuos y reduciendo la irritación en la piel.

Además, el uso excesivo de papel higiénico tiene un impacto ambiental significativo. Su producción implica consumo de agua, energía y tala de árboles, lo que impulsa a muchos a buscar alternativas más sostenibles.

Los nuevos sistemas incluyen funciones como control de presión, temperatura del agua e incluso secado con aire. Esta combinación de tecnología y confort hace que cada vez más personas adopten este método.

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A diferencia de los bidets tradicionales, estos dispositivos son fáciles de instalar y se adaptan a baños pequeños, lo que facilita su incorporación en cualquier hogar.

Más práctico y económico a largo plazo

Aunque la inversión inicial puede ser mayor, a largo plazo se reduce el gasto en papel higiénico. Además, el mantenimiento es simple y el uso diario resulta más cómodo.

Esta tendencia también responde a un cambio cultural: la búsqueda de soluciones más eficientes y conscientes dentro del hogar.

El avance hacia sistemas de limpieza con agua refleja una evolución en los hábitos de higiene. Lo que antes era opcional, hoy se convierte en una elección cada vez más popular.

En 2026, el baño deja de ser un espacio tradicional para adaptarse a nuevas formas de cuidado personal. Y todo indica que este cambio no es pasajero, sino parte del futuro del hogar.

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