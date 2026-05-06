6 de mayo de 2026 - 10:30

Chau a los buzos aburridos: la prenda reciclada que será tendencia este invierno 2026

La técnica patchwork compartida por @bren.diusa permite unir retazos de tres prendas distintas para lograr un diseño urbano con terminaciones a la vista.

Subite a la tendencia del patchwork y dale una nueva vida a tus viejos buzos.

Subite a la tendencia del patchwork y dale una nueva vida a tus viejos buzos.

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Los Andes | Redacción Estilo
Por Redacción Estilo

Renovar el vestuario de invierno sin gastar una fortuna es posible gracias a la tendencia de la moda circular. Una técnica viral en TikTok permite transformar tres buzos viejos en una prenda única con estilo patchwork. Solo se necesita una máquina de coser y una remera básica que sirva como guía para el nuevo corte.

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El proceso comienza seleccionando sweaters o buzos que ya no se utilicen por estar gastados o simplemente fuera de temporada. La propuesta consiste en desarmar estas piezas para aprovechar la tela y crear una estética multicolor que hoy domina el estilo urbano. El primer paso técnico requiere cortar las prendas en retazos grandes según el diseño visual que se busque.

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Cómo armar el patrón patchwork con costuras visibles

Una vez obtenidos los retazos, se deben intercalar los colores en hileras siguiendo el gusto personal. Estas filas se cosen entre sí para formar dos paños grandes de tela nueva. El detalle que define esta tendencia es dejar las costuras hacia afuera: este acabado funciona como un diferencial de diseño que aporta identidad propia y un toque moderno a la prenda.

Con los paños listos, la forma se define de manera sencilla. En lugar de usar patrones complejos, basta con doblar la tela y colocar encima una remera doblada a la mitad que funcione como molde. Esta guía sirve para marcar y recortar el escote y las sisas. Es fundamental que el recorte delantero lleve un corte más profundo que el de la parte trasera para asegurar el calce.

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Paso a paso: cómo ensamblar el buzo patchwork

  • Armar los paños principales intercalando retazos de colores en hileras y cosiéndolas entre sí.
  • Definir la forma colocando una remera doblada como molde sobre la tela para marcar escote y sisas.
  • Recortar el delantero con un corte más profundo que la parte trasera para asegurar el calce.
  • Construir las mangas armando un nuevo paño con retazos más largos, siguiendo la misma lógica.
  • Coser los hombros, luego agregar las mangas y finalmente unir los laterales enfrentando las partes sin costuras.
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    @bren.diusa CONFECCION CAMPERA PATCHWORK Retazos de tela Cierre y forro reciclando de otra campera Tiempo estimado de confección 4horas Se animan a hacerla . . . . . . #caperareciclada #camperapatchwork #patchwork #reciclaje #ropareciclada #segundasoportunidades #confeccionderopa ACDC style hard rock(1021726) - Canal Records JP

Un buzo único que cuida el planeta

"El estilo también puede construirse mirando hacia lo que ya tenemos en casa". El resultado es un buzo abrigado y personalizado que reduce el impacto ambiental al evitar el descarte textil.

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