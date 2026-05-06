Chau a los buzos aburridos: la prenda reciclada que será tendencia este invierno 2026

La técnica patchwork compartida por @bren.diusa permite unir retazos de tres prendas distintas para lograr un diseño urbano con terminaciones a la vista.

Subite a la tendencia del patchwork y dale una nueva vida a tus viejos buzos.

Renovar el vestuario de invierno sin gastar una fortuna es posible gracias a la tendencia de la moda circular. Una técnica viral en TikTok permite transformar tres buzos viejos en una prenda única con estilo patchwork. Solo se necesita una máquina de coser y una remera básica que sirva como guía para el nuevo corte.

El proceso comienza seleccionando sweaters o buzos que ya no se utilicen por estar gastados o simplemente fuera de temporada. La propuesta consiste en desarmar estas piezas para aprovechar la tela y crear una estética multicolor que hoy domina el estilo urbano. El primer paso técnico requiere cortar las prendas en retazos grandes según el diseño visual que se busque.

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Cómo armar el patrón patchwork con costuras visibles Una vez obtenidos los retazos, se deben intercalar los colores en hileras siguiendo el gusto personal. Estas filas se cosen entre sí para formar dos paños grandes de tela nueva. El detalle que define esta tendencia es dejar las costuras hacia afuera: este acabado funciona como un diferencial de diseño que aporta identidad propia y un toque moderno a la prenda.

Con los paños listos, la forma se define de manera sencilla. En lugar de usar patrones complejos, basta con doblar la tela y colocar encima una remera doblada a la mitad que funcione como molde. Esta guía sirve para marcar y recortar el escote y las sisas. Es fundamental que el recorte delantero lleve un corte más profundo que el de la parte trasera para asegurar el calce.