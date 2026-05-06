Llega el Zonda con ráfagas de más de 60 km/h y 29°C: a qué hora y en qué zonas de Mendoza

El viento Zonda amenaza con afectar a gran parte de la provincia de Mendoza, incluyendo el área metropolitana, durante la tarde y noche de este miércoles 6 de mayo. En Alta Montaña, además, hay alerta por nevadas.
Se espera que el viento baje al llano este miércoles. Recomiendan extremar los cuidados. Mañana ingresará un frente frío.
El viento Zonda amenaza con afectar a gran parte de la provincia de Mendoza, incluyendo el área metropolitana, durante la tarde y noche de este miércoles 6 de mayo. En Alta Montaña, además, hay alerta por nevadas.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo para hoy: "Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, viento Zonda en el llano. Viento Zonda de intensidad moderada a fuerte a partir de la tarde abarcando los oasis centro, sur y norte incluida la ciudad de Mendoza. Esta situación se extenderá hasta la noche. Nevadas en cordillera".
En concreto, se prevé viento Zonda en superficie desde las 10 hasta las 20. La mayor intensidad está anunciada para las 15.
Tras una mínima de 9°C, la máxima llegará a los 29°C por efecto del viento seco y cálido.
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó dos niveles de alerta por Zonda, según la zona.
El área será afectada por viento Zonda intenso con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar puntualmente los 80 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.
El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.
Después del Zonda, se espera el ingreso de un sistema frontal con lluvias y un descenso de la temperatura.
"Mayormente nublado con descenso de la temperatura y precipitaciones en la mañana, vientos moderados del sector sur rotando al noreste. Mejorando por la tarde. Poco nuboso en cordillera", anticipa el pronóstico para este jueves, con una mínima de 13°C y una máxima de 19°C.
El viernes estará más frío: "Poca nubosidad con heladas parciales y descenso de la temperatura. Poco nuboso en cordillera". La mínima será de 5°C, mientras que la máxima apenas rozará los 14°C.