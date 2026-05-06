Llega el Zonda con ráfagas de más de 60 km/h y 29°C: a qué hora y en qué zonas de Mendoza

El viento Zonda amenaza con afectar a gran parte de la provincia de Mendoza, incluyendo el área metropolitana, durante la tarde y noche de este miércoles 6 de mayo . En Alta Montaña, además, hay alerta por nevadas.

Se viene un "combo meteorológico" con alerta por Zonda, lluvias y nevadas en Mendoza: a qué zonas afectará

Por el Zonda, la DGE anunció cuáles son las zonas sin clases este miércoles 6 de mayo

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo para hoy: "Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, viento Zonda en el llano. Viento Zonda de intensidad moderada a fuerte a partir de la tarde abarcando los oasis centro, sur y norte incluida la ciudad de Mendoza . Esta situación se extenderá hasta la noche . Nevadas en cordillera".

En concreto, se prevé viento Zonda en superficie desde las 10 hasta las 20. La mayor intensidad está anunciada para las 15.

Tras una mínima de 9°C, la máxima llegará a los 29°C por efecto del viento seco y cálido.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó dos niveles de alerta por Zonda, según la zona.

Alerta por viento Zonda en Mendoza este miércoles 6 de mayo Alerta por viento Zonda en Mendoza este miércoles 6 de mayo Defensa Civil

Alerta naranja por Zonda

Precordillera de Las Heras

Precordillera de Luján de Cuyo

El área será afectada por viento Zonda intenso con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar puntualmente los 80 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Alerta amarilla por Zonda

Capital

Godoy Cruz

Guaymallén

Maipú

Este de Las Heras

Lavalle

Junín

Rivadavia

Valles de Luján, San Carlos, Tunuyán y Tupungato

La Paz

San Martín

Santa Rosa

General Alvear

Zona baja de San Rafael

Zona baja de Malargüe

El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Recomendaciones frente al viento Zonda

Hidratarse permanentemente, sobre todo niños y adultos mayores.

No hacer fuego en el exterior.

Tener a mano la medicación en caso de sufrir asma o cualquier otra enfermedad bronquial o pulmonar.

Cerrar la casa lo más herméticamente posible para evitar la entrada del aire seco y caliente del exterior.

Tapar con trapos húmedos todas las pequeñas aberturas, como marcos de puertas y ventanas.

En casos extremos, aumentar artificialmente la humedad del interior de la casa a través de un humificador o cacerola con agua en una hornalla con fuego corona.

Tratar de reducir al mínimo la permanencia en el exterior, evitando exponerse a la radiación solar por mucho tiempo.

Evitar estar bajo árboles.

No hacer actividad física al aire libre si hay viento.

Viento, tormentas y Zonda acechan a gran parte de Mendoza Viento, tormentas y Zonda acechan a gran parte de Mendoza Ramiro Gómez / Los Andes

Mañana baja la temperatura en Mendoza

Después del Zonda, se espera el ingreso de un sistema frontal con lluvias y un descenso de la temperatura.

"Mayormente nublado con descenso de la temperatura y precipitaciones en la mañana, vientos moderados del sector sur rotando al noreste. Mejorando por la tarde. Poco nuboso en cordillera", anticipa el pronóstico para este jueves, con una mínima de 13°C y una máxima de 19°C.

El viernes estará más frío: "Poca nubosidad con heladas parciales y descenso de la temperatura. Poco nuboso en cordillera". La mínima será de 5°C, mientras que la máxima apenas rozará los 14°C.