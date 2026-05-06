6 de mayo de 2026 - 07:31

Por el Zonda, la DGE anunció cuáles son las zonas sin clases este miércoles 6 de mayo

El pronóstico anticipa ráfagas de moderadas a fuertes en varios sectores de Mendoza.

Hay pronóstico de viento Zonda para este miércoles 6 de mayo

Hay pronóstico de viento Zonda para este miércoles 6 de mayo

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Alerta por viento Zonda en Mendoza este miércoles 6 de mayo

Alerta por viento Zonda en Mendoza este miércoles 6 de mayo

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Defensa Civil
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento Zonda y siguiendo las recomendaciones de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este miércoles 6 de mayo se suspenden las clases presenciales en el turno mañana en las escuelas de todos los niveles y modalidades en zonas de montaña de Tupungato.

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En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

Alerta por Zonda este miércoles en Mendoza

El pronóstico emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica para hoy: "Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, viento Zonda en el llano. Viento Zonda de intensidad moderada a fuerte a partir de la tarde abarcando los oasis centro, sur y norte incluida la ciudad de Mendoza. Esta situación se extenderá hasta la noche. Nevadas en cordillera".

Tras una mínima de 9°C, la máxima llegará a los 29°C.

Para el jueves se espera el ingreso de un frente frío con precipitaciones durante la mañana. La máxima rondará los 19°C.

Alerta por viento Zonda en Mendoza este miércoles 6 de mayo
Alerta por viento Zonda en Mendoza este miércoles 6 de mayo

Alerta por viento Zonda en Mendoza este miércoles 6 de mayo

Recomendaciones frente al viento Zonda

  • Hidratarse permanentemente, sobre todo niños y adultos mayores.
  • Tener a mano la medicación en caso de sufrir asma o cualquier otra enfermedad bronquial o pulmonar.
  • Cerrar la casa lo más herméticamente posible para evitar la entrada del aire seco y caliente del exterior. Tapar con trapos húmedos todas las pequeñas aberturas, como marcos de puertas y ventanas.
  • En casos extremos, aumentar artificialmente la humedad del interior de la casa a través de un humificador o cacerola con agua en una hornalla con fuego corona.
  • Tratar de reducir al mínimo la permanencia en el exterior, evitando exponerse a la radiación solar por mucho tiempo.

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