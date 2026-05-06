El bypass de Favaloro: el invento argentino que salvó a 55 millones de personas cumple 59 años

Se realizan un millón por año en todo el planeta. La técnica que revolucionó la medicina para el tratamiento del corazón, hoy se potencia con robótica

El By Pass de Favaloro: se realizan un millón por año en todo el planeta. Foto: Gentileza Fundación Favaloro

En 1967, la medicina mundial cambió para siempre y fue gracias a un invento argentino. En Estados Unidos, el recordado doctor René Favaloro realizaba el primer bypass aortocoronario en una mujer de 51 años.

Aquella intervención, realizada un 9 de mayo, no solo fue un éxito técnico, sino que se convirtió en el nacimiento de un procedimiento reconocido por Google como uno de los “400 inventos más importantes de la humanidad”.

A casi seis décadas de esa operación histórica, el impacto del legado de Favaloro es incalculable. Según estimaciones internacionales, hasta el año 2023, la técnica contribuyó a salvar más de 55 millones de vidas. Actualmente, se realizan cerca de un millón de cirugías de este tipo por año en todo el planeta.

El "puente" que desafía a la principal causa de muerte Antes de Favaloro, el pronóstico para una obstrucción coronaria severa era extremadamente limitado. El bypass introdujo una solución radical: restablecer el flujo sanguíneo al corazón.

Cardiólogo sufrió un infarto en el Congreso de Cardiología En Argentina, se producen más de 40.000 infartos al año. Con algunos datos puede entenderse el crucial impacto del desarrollo. Las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) apuntan que la enfermedad coronaria es la principal causa de muerte global, provocando aproximadamente 19,8 millones de decesos anuales. En Argentina, la situación es igual de crítica, con más de 40.000 infartos registrados al año.

Qué es un by pass en el corazón “Lo que diseñó el doctor Favaloro es armar un puente (bypass) para que la sangre pase por arriba de la parte enferma de la coronaria y llegue del otro lado, conectando la parte sana de la arteria con la aorta”, explica de manera muy clara el doctor Alejandro Bertolotti, jefe de Cirugía Cardiovascular y Torácica de la Fundación Favaloro. Aprendé a prevenir un infarto de miocardio El By Pass de Favaloro: la técnica contribuyó a salvar más de 55 millones de vidas en 59 años “Esto lo hizo utilizando la vena safena que tenemos en la pierna, de la que se puede extraer una porción sin afectar la circulación en la extremidad, e hizo que la sangre entrara por esa nueva comunicación y le vuelva a llegar sangre a la coronaria”, detalla. Lo nuevo: el bypass robótico A 59 años de su creación, la técnica no es una pieza de museo, sino una herramienta en constante evolución. Recientemente, el Hospital Universitario Fundación Favaloro marcó un nuevo hito al realizar el primer bypass aortocoronario con asistencia robótica en el país. Esta tecnología de última generación permite: Abordaje mínimamente invasivo: incisiones significativamente más pequeñas

Menor dolor postoperatorio: mejora la experiencia del paciente

Recuperación acelerada: permite una vuelta más rápida a la vida cotidiana A pesar de la incorporación de robots, los principios quirúrgicos establecidos por Favaloro se mantienen intactos, resaltan desde la fundación. “El bypass sigue siendo sinónimo de precisión, compromiso y futuro. Y su legado continúa vigente en cada cirugía y en cada paciente que recupera su calidad de vida gracias a una técnica que transformó la enfermedad coronaria para siempre”, subraya la organización.