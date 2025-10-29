Los números del ACV: se produce uno cada 5 días en Mendoza

Cada 5 días se produce un accidente cerebrovascular (ACV) en Mendoza . Según datos del Ministerio de Salud l ocal se registran entre 2.000 y 2.200 casos por año en la provincia. Esto implica uno cada 5 días.

Hay más casos de ACV en adultos jóvenes: a qué edad afecta más, según los expertos

Es un tema de salud que genera inquietud en las personas y más a mayor edad, cuando los riesgos se incrementan. Incluso muchos conocen a alguien a quien le pasó o lo vivieron en carne propia.

Este cuadro de salud, que afecta la irrigación cerebral, conlleva daños muchas veces irreversibles, e incluso la muerte. Pero además, puede ser determinante de discapacidad, a veces grave y que puede volver a las persona dependientes o afectar sus posibilidades para desenvolverse, seguir con sus actividades habituales así como afectar, por lo mismo, su productividad.

Es que se sabe que no es poco frecuente y eso preocupa, más teniendo en cuenta que si bien lo más habitual es que se presente en personas mayores de 50 años, cada vez hay más casos en menores de esa edad, en plena etapa productiva.

En Argentina se registra un ACV cada 10 minutos . Cada año son entre 55.000 y 60.000 casos . Se estima que unas 365.000 personas mayores de 40 años han sobrevivido a un episodio.

Un ACV es una emergencia médica que ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo a una parte del cerebro. Hay dos tipos.

El tipo isquémico (el más frecuente) se produce cuando el suministro de sangre al cerebro se obstruye o reduce por lo cual deja de recibir oxígeno. Como consecuencia, en minutos comienzan a morir neuronas cerebrales. El tipo hemorrágico, se produce cuando un vaso sanguíneo del cerebro tiene un derrame o se rompe y causa un sangrado. La sangre aumenta la presión en las neuronas cerebrales y las daña.

A raíz de esta situación dejan de funcionar determinadas partes afectadas del cerebro y pueden provocar, por ejemplo, trastornos en el habla, debilidad en algún miembro o pérdida de conocimiento. Una vez que las neuronas han muerto, no se vuelven a formar, por lo que los síntomas son, a menudo, permanentes, subraya el ministerio.

El tiempo más valioso: mueren 2 millones de neuronas por minuto

Cuando se produce un ACV, por cada minuto que pasa sin atención mueren 2 millones de neuronas. En contrapartida, cada 15 minutos ganados se reduce un 4% el riesgo de mortalidad. Esto da cuenta de lo crucial que es actuar cuanto antes y, para ello, es sustancial saber reconocer lo que está pasando y dónde pedir ayuda profesional.

Según el Ministerio de Salud local, 2 de cada 3 ataques se dan en personas mayores de 65 años, pero puede darse a cualquier edad, inclusive en niños y hasta en bebés.

Los expertos subrayan que cada minuto transcurrido es crucial para prevenir los daños del ataque sobre la actividad motora del cuerpo, el lenguaje, la visión, la actividad psíquica y, en última instancia, la muerte.

“Lo que estamos buscando es que el paciente acuda a la consulta dentro de la primera hora, es fundamental; tenemos que ir a una ventana que es de 4 horas y media para utilizar la farmacología trombótica. Nosotros necesitamos que mientras más rápido llegue, mejor”, subrayó el doctor Matías Donati, subdirector de Gestión de Redes y Planificación de la Dirección de Emergencias y Catástrofes del Ministerio.

Preocupados: 8 de cada 10 argentinos preocupados por sufrir un ACV

Una encuesta hecha en Argentina dio cuenta de que aunque el 69% de las personas se considera informada sobre la enfermedad, solo un tercio conoce reglas o indicadores para identificar los síntomas rápidamente. Fue hecha en setiembre por la consultora Voices.

Se trató de una encuesta online a 806 hombres y mujeres mayores de 16 años, residentes en CABA, GBA, Córdoba, Rosario, Mendoza y Tucumán. El estudio indagó percepciones, conocimientos y actitudes ante el ACV, una enfermedad que se ubica entre las primeras causas de discapacidad y muerte en adultos.

En el trabajo se concluyó que 8 de cada 10 argentinos reconocen estar preocupados por su riesgo de sufrir un ACV, especialmente las mujeres, los mayores de 35 años y las personas de menores recursos.

No es para menos. Según la hoja informativa global sobre accidentes cerebrovasculares publicada por la Organización Mundial de Accidentes Cerebrovasculares (WSO) en 2022, el riesgo de desarrollar un ACV a lo largo de la vida ha aumentado en un 50% en los últimos 17 años, y actualmente, se estima que 1 de cada 4 personas experimentará un derrame cerebral en su vida.

Además, es cada vez más frecuente en adultos jóvenes, por debajo de los 50 años. “Antes existía la idea de que el ACV afectaba sobre todo a personas mayores, aunque ha aumentado entre adultos jóvenes en los últimos años. Lo positivo que rescatamos es que actualmente se está diagnosticando más, o sea, se reconocen los síntomas más rápido y se puede acudir a recibir atención médica oportuna. Para prevenir el ACV es importante evitar los factores de riesgo cardiovasculares, como por ejemplo no fumar, el sedentarismo, el estrés y consumo de sustancias entre otros”, remarcó Donati.

La importancia de saber cómo actuar

Cada 29 de octubre es el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV) y se busca generar conciencia al respecto. En ese marco, la plaza España de Ciudad fue el centro de una actividad enmarcada en una campaña nacional de concientización. Apuntó justamente a difundir los síntomas y advertir sobre la importancia de actuar rápido.

Se instaló un reloj digital y una cabina telefónica interactiva muy pintoresca, en la que los paseantes de la zona podían ingresar para dejar un mensaje de concientización en un teléfono rojo estilo antiguo. Estos luego serán replicados en redes.

Luciana Cerutti, de la organización, explicó que primero se le contó a la gente sobre los síntomas y debieron dejar un mensaje de menos de un minuto de duración, para poner énfasis en la importancia del tiempo.

Compromiso: advertir a otros

La gente que participó incluso contó sus propias experiencias con el tema. “Me parece interesante, tengo familiares que tuvieron un ACV y siento que muchas personas no saben cómo actuar; entonces está bueno que la gente sepa, que llegue este mensaje, porque si te pasa algo, estás en un asado un fin de semana o compartiendo y no sabes qué hacer”, comentó Gregory Moreno (32) tras dejar el teléfono.

Campaña ACV Cada 29 de octubre es el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV) y se busca generar conciencia al respecto. En ese marco, la plaza España de Ciudad fue el centro de una actividad enmarcada en una campaña nacional de concientización

Silvana (48) tuvo una experiencia de primera mano y consideró importante alertar a otros. Contó que estando en la consulta con un neurólogo tuvo allí mismo un principio de ACV, lo que atribuyó al alto estrés que estaba viviendo. “Se me puso la mente en blanco, no sabía absolutamente nada de mi vida Y eso me duró unas 24 horas, quedé en observación en el Lagomaggiore. Mi mensaje es que todo pasa, hay que relajarse y disfrutar el día a día, porque hay muchos que están hoy muy acelerados y es entendible, con muchos inconvenientes, pero hay que tratar de solucionarlos poco a poco”, destacó.

Ana María Alesci (70) también decidió participar, muy conmovida. Contó que ha tenido familiares muy cercanos con problemas graves de salud y eso la ha dejado muy consciente de la necesidad de tener información, saber cómo actuar y prevenir. “Será que uno ya tiene una edad en la que va prestando más atención a estas cosas, hago una vida sana pero puede pasarle a cualquiera”, subrayó.

El Ministerio de Salud recordó que, ante la sospecha de un ACV, se debe llamar de inmediato al 911 o acudir al centro de salud más cercano. La Red Provincial de ACV de Mendoza es una de las más relevantes en el país. Fue creada por el área en 2024 para mejorar la atención integral del accidente cerebrovascular en toda la provincia. Su objetivo principal es garantizar una respuesta rápida y coordinada en todos los niveles del sistema de salud.