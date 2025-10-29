Una encuesta mostró que 8 de cada 10 argentinos estan preocupados por sufrir un ACV: cómo detectarlo

Un ACV (accidente cerebrovascular) es una emergencia médica que ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo a una parte del cerebro . Esto puede tener severas consecuencias e incluso llevar a la muerte. De hecho, se advierte que es una de las principales causas de discapacidad , por eso es importante que la persona afectada llegue cuanto antes a la atención médica.

El alimento que activa el cerebro, combate el estrés y mejora el ánimo

Se incrementan los casos de ACV a nivel mundial: cuáles son las causas y a quiénes afectan más

Lo ideal es que sea dentro de la primera hora de iniciados los síntomas pero se maneja una ventana de 4 horas y media. Los expertos destacan ante todo que cada minuto que pasa es cerebro que se pierde. Por eso es importante conocer las señales de alerta y síntomas.

Una encuesta hecha en Argentina dio cuenta de que aunque el 69% de las personas se considera informada sobre la enfermedad, solo un tercio conoce reglas o indicadores para identificar los síntomas rápidamente . Fue hecha en setiembre por la consultora Voices.

Se trató de una encuesta online a 806 hombres y mujeres mayores de 16 años , residentes en CABA, GBA, Córdoba, Rosario, Mendoza y Tucumán. El estudio indagó percepciones, conocimientos y actitudes ante el ACV, una enfermedad que se ubica entre las primeras causas de discapacidad y muerte en adultos, pero que puede prevenirse y muchas veces tratarse eficazmente si se actúa a tiempo.

En el trabajo se concluyó que 8 de cada 10 argentinos reconocen estar preocupados por su riesgo de sufrir un ACV , especialmente las mujeres, los mayores de 35 años y las personas de menores recursos.

Alerta: Algunos de los síntomas de un ACV son la dificultad para hablar de forma súbita y eventos de mareos o cefaleas.

Alerta: Algunos de los síntomas de un ACV son la dificultad para hablar de forma súbita y eventos de mareos o cefaleas.

Cómo identificar un ACV: síntomas

Hay ciertos síntomas que pueden expresar que puede estar ocurriendo un ACV:

Debilidad o imposibilidad para movilizar alguna parte o lado del cuerpo como cara, brazo, mano, pierna.

Trastornos para hablar.

Dificultad para entender.

Confusión.

Mareos, pérdida de equilibrio.

Dificultad en la coordinación.

Problemas para ver con uno o los dos ojos de comienzo brusco.

Dolor de cabeza muy intenso y de comienzo súbito.

Qué es la regla FAST

También hay una regla que suele usarse: la regla “FAST” (cara, brazo, habla y tiempo, por su sigla en inglés), que refiere a signos que aparecen de un momento a otro, como entumecimiento de parte del rostro, debilidad en uno de los brazos, confusión o trastornos del habla, y el hecho de que es tiempo-dependiente.

Mayo Clinic detalla al respecto que se debe buscar atención médica de inmediato si se nota cualquier síntoma de un accidente cerebrovascular, incluso si aparece y desaparece constantemente, o desaparece por completo.Con el método "FAST" se verifica lo siguiente:

La fibrilación auricular aumenta 5 veces el riesgo de sufrir ACV La fibrilación auricular aumenta 5 veces el riesgo de sufrir ACV

Rostro (Face). Pídele a la persona que sonría. ¿Se cae un lado de la cara?

Brazos (Arms). Pídele a la persona que levante ambos brazos. ¿Está un brazo más abajo que el otro? ¿O no puede levantar un brazo?

Habla (Speech). Pídele a la persona que repita una frase simple. ¿Arrastra las palabras o habla de una forma diferente a la habitual?

Tiempo (Time). Si observas cualquiera de estos signos, llama al 911 o a la ayuda médica de emergencia de inmediato.

Reconocer un ACV y actuar rápido

“Para registrar un ACV hay que notar algunos signos, como: ver el rostro, si se ve la cara torcida, o una sonrisa asimétrica, verificar si se pueden mover los brazos, si se tiene dificultad para hablar, y antes estos signos se debe llamar rápidamente al 911. Mientras más rápido se consulte al médico, menor es la cantidad de secuelas que puede ocasionar este evento isquémico”, destacó el doctor Matías Donati, subdirector de Gestión de Redes y Planificación de la Dirección de Emergencias y Catástrofes del Ministerio de Salud de Mendoza.

“Estamos buscando que el paciente acuda a la consulta dentro de la primera hora, es fundamental, y tenemos una ventana que es de cuatro horas y media para utilizar la farmacología trombótica. Nosotros necesitamos que mientras más rápido llegue, mejor”, subrayó.

El profesional resaltó que por cada minuto que el ACV no recibe tratamiento se pierden dos millones de neuronas y dijo que del cerebro que no tuvo sangre se puede recuperar muy poco.

“Es importante que la gente sepa que es muy sencillo reconocerlo. Tienen que acudir al médico o llamar al 911, que seguramente te va a evaluar, porque en el 911 lo que nosotros hacemos es evaluar, decirle al señor, póngase al frente del espejo, sonría, cómo ve su cara, la ve simétrica, levante los brazos, ¿no puede levantar el brazo?”, relató sobre cómo se actúa en primera instancia. Luego, de ser necesario, en el marco de la red de atención de ACV del sistema público de la provincia, se derivará al efector cercano que pueda prestar la atención más adecuada.