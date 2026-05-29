Se demora la encuesta de condiciones de vida de Mendoza: las razones

El gobierno de Alfredo Cornejo aprobó una inversión de más de $216 millones para realizar la E ncuesta Urbano-Rural de Condiciones de Vida 2026 en Mendoza, un relevamiento que buscará actualizar información sobre salud, educación, vivienda e ingresos de los hogares mendocinos.

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La medida quedó oficializada a través del Decreto Nº 979, publicado este jueves en el Boletín Oficial. El objetivo del acuerdo es desarrollar una metodología que permita conocer las condiciones de vida de los hogares urbanos y rurales de la provincia, dando continuidad a las mediciones que se realizan desde el año 2003.

La encuesta buscará relevar datos vinculados a salud, educación, vivienda e ingresos de los hogares mendocinos. Desde el Ejecutivo provincial precisaron que los resultados de estas sondeos se realizan en dos instancias del año: mayo y octubre.

En ese marco, señalaron que los datos correspondientes a octubre de 2025 todavía no fueron cargados en la página web de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) debido a una falla en el sistema de tablets utilizadas durante el operativo de carga de información.

Según explicaron desde el Gobierno, a raíz de este inconveniente la DEIE debió realizar un trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para procesar y computar los datos recopilados durante el trabajo de campo.

En el Ejecutivo aseguraron que el informe correspondiente a octubre de 2025 será publicado junto con los resultados de mayo de este año y estiman que estará disponible antes de septiembre.

Convenio entre la Provincia y ArgenINTA

El decreto recuerda que el convenio marco entre la Provincia y la Fundación ArgenINTA había sido firmado el 26 de junio de 2024 y aprobado posteriormente mediante el Decreto Nº 1304/2024.

En este caso, el nuevo acuerdo fue suscripto el 12 de mayo de 2026 entre el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y el director ejecutivo de la Fundación ArgenINTA, Santiago Derqui.

Entre los objetivos específicos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) Urbano-Rural 2026 figuran la actualización de datos sobre salud, educación y vivienda, la estimación del ingreso promedio de los hogares y la obtención de información confiable y comparable en el tiempo.

Cómo será el financiamiento

Para la ejecución del acuerdo, el Gobierno provincial destinará una inversión total de $216.647.200, que será afrontada con fondos de Rentas Generales correspondientes al Presupuesto 2026.

Según el acta acuerdo, el desembolso se realizará en dos tramos. El primero será de $129.988.320 y deberá abonarse dentro de los diez días posteriores a la aprobación del convenio. El segundo pago, de $86.658.880, será transferido en septiembre, previo al inicio del segundo tramo de la encuesta.

El Anexo I del acuerdo establece además cómo se distribuirán los recursos. La mayor parte del presupuesto estará destinada al pago de personal, con una partida de $153.819.512.

También se contemplan $41.162.968 para traslados y movilidad, $10.832.360 para gastos administrativos de la Fundación ArgenINTA y otros montos para impresiones, seguros, insumos y capacitaciones.

Obligaciones y controles

El acuerdo establece obligaciones específicas para ambas partes. Por un lado, la Provincia deberá aportar los fondos necesarios, participar en la evaluación de consultores y técnicos e informar las escalas de honorarios correspondientes.

Por su parte, la Fundación ArgenINTA tendrá a cargo el apoyo logístico y administrativo del operativo, la administración de los recursos, el monitoreo del cumplimiento de los objetivos y la presentación de informes de avance y finales ante la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE).

El documento también incorpora cláusulas vinculadas al secreto estadístico, garantizando la confidencialidad de la información relevada en el marco de las Leyes Nº 17.622 y Nº 4.898.

Además, se establece que el convenio tendrá una vigencia de un año con posibilidad de renovación, mientras que todos los bienes adquiridos con fondos del proyecto quedarán bajo propiedad de la Provincia.

Otro de los puntos incluidos en el acuerdo señala que la Fundación ArgenINTA deberá mantener un sistema de control interno basado en normas ISO 37301 y mecanismos de gestión de riesgos.

El decreto y anexo

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