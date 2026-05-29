Avanza en la Legislatura la creación del Polo Logístico del Este: en qué consiste este proyecto estratégico

En la Legislatura provincial avanzó el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para expropiar casi 90 hectáreas en San Martín y avanzar con la creación de un nodo logístico multimodal en el Este provincial.

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La iniciativa busca consolidar la infraestructura vinculada al transporte de cargas y el comercio internacional en torno al Parque de Servicios e Industrias Palmira (PASIP) , uno de los proyectos estratégicos que el oficialismo intenta reactivar.

La propuesta obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados con el rechazo del bloque Fuerza Patria y ahora pasará al Senado para su sanción definitiva.

La iniciativa forma parte de un esquema conjunto entre la Provincia y la Municipalidad de San Martín para potenciar el corredor bioceánico y fortalecer el perfil logístico de Mendoza.

El proyecto contempla la declaración de utilidad pública y la expropiación de inmuebles ubicados al norte de la Ruta Nacional 7 , en una zona considerada estratégica por su conexión con la Variante Palmira-Agrelo , la Ruta Nacional 40 y el Ferrocarril San Martín .

La iniciativa se da en paralelo al relanzamiento del PASIP que el Gobierno provincial anunció meses atrás, luego de años de parálisis. En aquel momento, el Ejecutivo informó avances en la comercialización de terrenos y el desarrollo de unas 90 hectáreas destinadas a actividades industriales y logísticas, con el objetivo de recuperar un proyecto históricamente postergado en el Este mendocino.

Ahora, la apuesta oficial es complementar ese parque industrial con un polo logístico de gran escala que permita mejorar el almacenamiento, distribución y circulación de mercaderías tanto para el mercado interno como para exportación.

Según los fundamentos del proyecto, Mendoza recibe anualmente unos 360 mil camiones con destino a Chile, además del tránsito interno de cargas, lo que convierte a la provincia en uno de los principales nodos logísticos del país.

El futuro Polo Logístico del Este prevé infraestructura para depósitos, cámaras de frío, playas de contenedores, operaciones de cross-docking y estacionamiento para más de mil camiones. También incluirá estaciones de servicio, talleres, hotelería, oficinas administrativas, espacios de coworking y centros de negocios.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la conexión ferroviaria mediante el Ferrocarril San Martín y la cercanía con las zonas primarias aduaneras del Puerto del Este y la Multimodal de Carga, aspectos que el oficialismo considera claves para reducir costos y mejorar la competitividad.

El debate legislativo

Durante el debate, la diputada oficialista Elisabeth Crescitelli sostuvo que el proyecto “busca potenciar el corredor bioceánico mediante infraestructura moderna para el transporte y el comercio internacional”, y remarcó que la obra permitirá atraer inversiones y generar empleo.

Desde La Unión Mendocina, Jorge Difonso acompañó la iniciativa y consideró que debe entenderse “como una política de Estado”, vinculada al desarrollo económico regional y a la necesidad de fortalecer la logística provincial.

En cambio, el bloque Fuerza Patria votó en contra. El diputado Lucas Ilardo aseguró que se trata de “una buena idea mal instrumentada” y advirtió sobre posibles intereses inmobiliarios en la zona alcanzada por las expropiaciones. También cuestionó el esquema de financiamiento previsto.

A su vez, Gabriela Lizana, del Frente Renovador, respaldó la necesidad de crear un polo logístico en el Este, aunque planteó reparos técnicos respecto de la figura jurídica y el funcionamiento financiero que tendrá el proyecto.

El oficialismo sostiene que la iniciativa permitirá ordenar el tránsito pesado, descongestionar zonas urbanas y transformar a Palmira en un punto neurálgico del comercio regional y del corredor bioceánico.