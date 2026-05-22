22 de mayo de 2026 - 10:20

De la Legislatura al Ejecutivo: Tadeo García Zalazar nombró como funcionaria a una exsenadora de la UCR

El ministro de Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar, designó a una de sus dirigentes más cercanas como nueva funcionaria.

El ministro de Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar, junto a su nueva funcionaria, la exsenadora Mariana Zlobec.&nbsp;

El ministro de Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar, junto a su nueva funcionaria, la exsenadora Mariana Zlobec. 

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Por Martín Fernández Russo

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Se trata de Mariana Zlobec, quien cumplió mandato como senadora provincial en abril y ahora fue designada como funcionaria por el ministro de Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar.

Zlobec es profesora de Historia y forma parte del equipo político de García Zalazar. De hecho, fue concejal en Godoy Cruz durante la gestión del actual ministro como intendente.

En la Cámara Alta, presidió la Comisión de Educación y el año pasado fue propuesta por el propio ministro como integrante del Consejo General de Educación, cuyo pliego fue aprobado por sus colegas. Ese es un cargo ad honorem, a diferencia de este nuevo nombramiento, que implica directamente un cargo rentado dentro del Ejecutivo.

Mariana Zlobec-senadora
La exsenadora de la UCR, Mariana Zlobec.&nbsp;

La exsenadora de la UCR, Mariana Zlobec.

La designación fue oficializada por el gobernador Alfredo Cornejo mediante el Decreto 838, firmado el 30 de abril.

Allí se establece que, desde el 1 de mayo, Zlobec asumió como Coordinadora de Juntas de Educación, un cargo dentro del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas.

La solicitud partió directamente de la Jefatura de Gabinete de esa cartera y contó con aval administrativo para exceptuar las restricciones de incorporación de personal previstas por el Decreto Acuerdo 369/2026.

El movimiento no pasó inadvertido, ya que se da en medio de una seguidilla de reacomodamientos políticos de exlegisladores que terminan recalando en distintas áreas del Estado provincial apenas concluyen sus mandatos.

En el caso de Zlobec, el decreto aclara que su incorporación no implicará un aumento presupuestario adicional, ya que el costo será absorbido con las "economías generadas" por la salida de Mónica Ester Pérez, quien dejó su cargo a partir del mismo 1 de mayo.

El decreto de la designación

decreto zlobec

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