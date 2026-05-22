Por contratación directa, el Gobierno provincial extiende el servicio de tres empresas de telefonía

El gobierno provincial oficializó una nueva contratación directa para asegurar la continuidad del servicio de telefonía básica, tramas digitales, centrales telefónicas, la plataforma tecnológica de telefonía IP y el funcionamiento del call center que brinda soporte a la línea 148 del Gobierno de Mendoza.

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El Decreto Nº 839 , firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y publicado en el Boletín Oficial este viernes , alcanza a las firmas Telmex Argentina S.A., Telefónica Móviles Argentina S.A. y Cirion Technologies Argentina S.A. , y contempla un gasto total estimado de $1.911.081.079,66 , de los cuales una porción significativa está nominada en dólares.

Según se argumenta en el texto oficial, la contratación resulta necesaria para evitar la interrupción de un servicio considerado “fundamental para el cumplimiento diario de las tareas” de los organismos públicos, mientras terminan de implementarse los servicios adjudicados en el nuevo acuerdo marco provincial y se resuelve otra licitación en curso.

El decreto señala que los contratos anteriores habían sido adjudicados originalmente en 2020, renovados en 2023 y prorrogados mediante contrataciones directas durante 2024 y 2025.

La contratación más elevada corresponde a Telefónica Móviles Argentina , que continuará prestando servicios hasta abril de 2027 o hasta que entren en funcionamiento los nuevos adjudicatarios. El esquema aprobado incluye:

$1.287,5 millones por el abono anual de 2.233 líneas básicas;

por el abono anual de 2.233 líneas básicas; $40,1 millones por siete tramas digitales;

por siete tramas digitales; $30 millones estimados en consumo de llamadas locales e interurbanas.

Por su parte, Cirion Technologies mantendrá la prestación entre mayo y octubre de 2026, con una contratación valuada en U$S 402.780,48, equivalentes a $547,3 millones al tipo de cambio de referencia tomado por la Provincia ($1.359 por dólar), más $2,1 millones estimados en consumos.

En tanto, Telmex Argentina seguirá a cargo del servicio de tramas sin central telefónica por $3,8 millones durante seis meses.

Argumentos oficiales

Las tres empresas solicitaron actualizaciones de precios. En el caso de Telefónica, justificó el incremento por la “grave distorsión” de la ecuación económica-financiera original a raíz de la inflación y la devaluación acumuladas desde la licitación realizada en 2019.

Cirion, en tanto, fundamentó sus ajustes en la variación de las condiciones económicas de los servicios contratados el año pasado.

El decreto también autoriza a la Contaduría General a ajustar las liquidaciones futuras en caso de variaciones cambiarias sobre los servicios dolarizados y a realizar adecuaciones presupuestarias según el consumo real, dado que los montos previstos son estimativos.

La contratación fue exceptuada de publicación en la página oficial de Contrataciones Públicas por razones operativas justificadas en el expediente administrativo.