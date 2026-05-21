Traspaso de rutas: nueva adenda entre Mendoza y la Nación ratifica obras específicas y el sistema de peajes

El gobernador Alfredo Cornejo ratificó mediante el Decreto Nº 859/2026 la adenda suscripta entre la Provincia y la Dirección Nacional de Vialidad para ampliar el alcance del convenio de ejecución de obras, conservación y mantenimiento integral sobre rutas nacionales que atraviesan Mendoza. La norma fue publicada este jueves en el Boletín Oficial provincial .

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La medida actualiza el acuerdo original firmado en mayo de 2025 , ratificado luego por la Ley 9640 , y una primera adenda rubricada en diciembre del mismo año. Según detalla el decreto, el 4° Distrito Mendoza de Vialidad Nacional impulsó la modificación ante la necesidad de “precisar, incorporar y adecuar” los tramos de intervención y el alcance de las tareas previstas sobre distintos sectores de la red vial nacional .

La nueva adenda redefine la cláusula primera del convenio y amplía las responsabilidades asumidas por la Provincia, que ejecutará obras y tareas de mantenimiento sobre cinco corredores estratégicos que totalizan más de 180 kilómetros .

Entre ellos se encuentra el tramo urbano de la Ruta Nacional 40 entre el empalme con Ruta 7 y el nudo vial de Costanera , donde se realizarán trabajos de fresado, bacheo, repavimentación, reacondicionamiento de banquinas, reparación de juntas de puentes y nueva señalización .

También se intervendrá el corredor comprendido entre calle Azcuénaga y el empalme con Ruta 7 , donde además de la repavimentación está prevista la construcción de una tercera trocha y la ejecución de colectoras e intercambiadores viales en sectores clave como Aristóbulo del Valle, Malabia, Castro Barros, Zapiola, Mariano Boedo, Bulnes, Aráoz, Azcuénaga y Anchorena .

Otro de los tramos alcanzados será el comprendido entre Agrelo y calle Azcuénaga, donde se avanzará en refuncionalización de accesos e intercambiadores.

La adenda incorpora además el trayecto de Ruta 40 entre calle El Álamo y el empalme con Ruta 7, en Agrelo, y los 109 kilómetros de la Ruta Nacional 143 entre Pareditas y San Rafael, donde se ejecutarán obras de repavimentación, sellado de fisuras, reparación estructural, reacondicionamiento de banquinas y señalización horizontal y vertical.

El texto también establece que Mendoza asumirá el mantenimiento integral de las condiciones de seguridad vial, incluyendo limpieza de alcantarillas y sumideros, reparación de defensas tipo New Jersey, reposición del sistema lumínico y reconstrucción parcial o total de calzadas cuando sea necesario. En estos casos, la validación técnica deberá ser emitida por Vialidad Nacional en un plazo máximo de 30 días.

Uno de los puntos políticamente más relevantes del acuerdo es que la Provincia aportará el financiamiento total de las obras “sin reembolso alguno” por parte del Estado nacional. A cambio, quedó habilitada para gestionar ante el Poder Ejecutivo Nacional un eventual sistema de concesión por peaje sobre los corredores incluidos.

La adenda fue firmada el 8 de abril de 2026 por Cornejo y el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo J. Campoy, y quedó incorporada formalmente como anexo del decreto provincial