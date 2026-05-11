11 de mayo de 2026 - 13:30

Es oficial: adiós a los ciclistas en la banquina de las rutas tras la nueva ordenanza vial

La medida, vigente desde finales de 2025, permite la construcción de vías ciclistas conectadas siempre que no se ponga en juego el funcionamiento de la ruta.

Nueva ordenanza vial cambia la normativa para ciclistas.

Nueva ordenanza vial cambia la normativa para ciclistas.

Foto:

Por Cristian Reta

El Boletín Oficial del Estado ya lo hizo oficial. Se trata de un cambio profundo en la fisonomía de las carreteras nacionales que busca priorizar la vida de los ciclistas. La nueva ordenanza permite transformar la banquina en carriles bici exclusivos con el objetivo de reducir la siniestralidad.

Leé además

que comer esta semana: 5 recetas faciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 11 al 17 de mayo

Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 11 al 17 de mayo

Por Ignacio Alvarado
Alan Kent cuando salvó a Chloe en 2004. La joven lo considera como de su familia.

La ayudó a nacer hace 22 años, se convirtió en parte de su familia y hoy volvió a emocionarse en su graduación

Por Cristian Reta

Actualmente, circular por las rutas tradicionales supone un riesgo constante para los aficionados al deporte y para quienes eligen la bicicleta como medio de transporte sostenible. Los datos de la Dirección General de Tráfico son claros: el 90% de las muertes en estos accidentes son causadas por vehículos motorizados. En 2024, 46 ciclistas perdieron la vida, una cifra que la nueva normativa intenta atacar de raíz.

Segregación de carriles para una red ciclista conectada

La nueva normativa publicada en el BOE permite que el Estado construya carriles bici segregados en tramos de rutas nacionales. Para lograrlo, la ley habilita la eliminación parcial o total de la banquina, siempre que esto garantice la seguridad vial y no perjudique el funcionamiento general de la carretera. Lo que se busca es crear una red continua y protegida para los usuarios.

image

La verdad es que a veces da miedo salir a pedalear con el tráfico pesado tan cerca, por eso esta medida intenta separar físicamente a los autos de las bicicletas. Esta estrategia forma parte del plan de movilidad 2030, que intenta fomentar los desplazamientos saludables sin que eso signifique poner en juego la integridad física de las personas en cada salida de fin de semana.

Las normas que no cambian para los ciclistas

Mientras estos nuevos carriles se construyen, las reglas vigentes de circulación siguen siendo obligatorias para todos. Los ciclistas deben transitar por la banquina derecha siempre que exista y sea transitable para evitar sanciones. Solo se permite abandonar este sector en descensos prolongados si las condiciones son seguras o para realizar giros permitidos.

image

Además, la normativa recuerda que en carretera es posible circular en paralelo, pero es fundamental ponerse en hilera si se forman aglomeraciones o en tramos sin visibilidad, como curvas y rasantes. La prioridad de esta ordenanza es la conectividad total de las rutas ciclistas existentes. No sirve de nada tener un carril seguro que se corta de repente, por lo que el Estado intervendrá la infraestructura para asegurar itinerarios coherentes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Termometro: ola de calor africana llegará a Italia.

Se viene la "ola de calor africano": temperaturas de 30 grados y tormentas extremas marcarán la semana

Por Cristian Reta
La tormenta del año se acerca: para cuándo se pronostica. 

Se viene la tormenta del año: lluvias intensas, nieve y vientos fuertes marcarán la semana

Por Cristian Reta
Puente del Dragón, uno de los monumentos más emblemáticos de Da Nang, la ciudad a la que se mudó la influencer. 

Una influencer escapó de los altos precios en Europa, se instaló en Asia y hoy vive con 350 euros al mes

Por Cristian Reta
Un cifra millonaria es ofertada para quien decida cuidar de una mansión y dos perros en Reino Unido. ¿Lo harías? 

Ofrecen una millonaria suma de dinero por cuidar una mansión y dos perros: cuáles son los requisitos

Por Cristian Reta