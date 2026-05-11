Es oficial: adiós a los ciclistas en la banquina de las rutas tras la nueva ordenanza vial

La medida, vigente desde finales de 2025, permite la construcción de vías ciclistas conectadas siempre que no se ponga en juego el funcionamiento de la ruta.

El Boletín Oficial del Estado ya lo hizo oficial. Se trata de un cambio profundo en la fisonomía de las carreteras nacionales que busca priorizar la vida de los ciclistas. La nueva ordenanza permite transformar la banquina en carriles bici exclusivos con el objetivo de reducir la siniestralidad.

Actualmente, circular por las rutas tradicionales supone un riesgo constante para los aficionados al deporte y para quienes eligen la bicicleta como medio de transporte sostenible. Los datos de la Dirección General de Tráfico son claros: el 90% de las muertes en estos accidentes son causadas por vehículos motorizados. En 2024, 46 ciclistas perdieron la vida, una cifra que la nueva normativa intenta atacar de raíz.

Segregación de carriles para una red ciclista conectada La nueva normativa publicada en el BOE permite que el Estado construya carriles bici segregados en tramos de rutas nacionales. Para lograrlo, la ley habilita la eliminación parcial o total de la banquina, siempre que esto garantice la seguridad vial y no perjudique el funcionamiento general de la carretera. Lo que se busca es crear una red continua y protegida para los usuarios.

image

La verdad es que a veces da miedo salir a pedalear con el tráfico pesado tan cerca, por eso esta medida intenta separar físicamente a los autos de las bicicletas. Esta estrategia forma parte del plan de movilidad 2030, que intenta fomentar los desplazamientos saludables sin que eso signifique poner en juego la integridad física de las personas en cada salida de fin de semana.

Las normas que no cambian para los ciclistas Mientras estos nuevos carriles se construyen, las reglas vigentes de circulación siguen siendo obligatorias para todos. Los ciclistas deben transitar por la banquina derecha siempre que exista y sea transitable para evitar sanciones. Solo se permite abandonar este sector en descensos prolongados si las condiciones son seguras o para realizar giros permitidos. image Además, la normativa recuerda que en carretera es posible circular en paralelo, pero es fundamental ponerse en hilera si se forman aglomeraciones o en tramos sin visibilidad, como curvas y rasantes. La prioridad de esta ordenanza es la conectividad total de las rutas ciclistas existentes. No sirve de nada tener un carril seguro que se corta de repente, por lo que el Estado intervendrá la infraestructura para asegurar itinerarios coherentes.