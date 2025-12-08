Encontraron a los ciclistas australianos tras un gran operativo: son dos médicos que están cruzando a Chile

Personal de la Policía de Mendoza , Gendarmería Nacional y Ejercito Argentino logró localizar a a dos ciclistas de Australia que se encontraban perdidos en la zona de Portillo, Tunuyán , cuando intentaban cruzar a Chile .

Esta mañana, desde el ministerio de Seguridad y Justicia informaron que el helicóptero Halcón 01 divisó a los viajeros extranjeros -una pareja de médicos anestesiólogos - y constataron que estaban bien y que continuaban con la ruta establecida, camino al vecino país.

Se trata de Katie Flowers y Ben Warrick. Según consta en la página Apex –un organización fundada por estudiantes de medicina de la Universidad de Edimburgo que realiza expediciones para investigar el efecto de la altitud y la hipoxia en el cuerpo humano los dos turistas australianos son médicos anestesistas que trabajan en Reino Unido.

Katie Flower trabaja actualmente como anestesista residente en el Royal Cornwall Hospital. Anteriormente, fue voluntaria con AMREF Flying Doctors, un servicio benéfico que ofrece evacuación aeromédica en África Oriental. “En su tiempo libre, disfruta de la navegación y anteriormente circunnavegó el Reino Unido en un yate de 9 metros”, dice la Apex.

En tanto que Ben Warrick trabaja actualmente como anestesista consultor en el Royal Cornwall Hospital. Anteriormente, trabajó en el servicio de ambulancia aérea y como consultor en cuidados intensivos. “En su tiempo libre, Ben disfruta de actividades al aire libre, en particular kayak y ciclismo de montaña”, agrega la página consultada.

Personal que participó del rescate de los andinistas y del los médicos australianos. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

Ayer, una señal de alerta de auxilio emitida por los viajeros extranjeros derivó en un operativo de búsqueda. Dos helicópteros –el Halcón 01 de la policía y otra aeronave de Gendarmería- salieron a patrullar la zona.

Los ciclistas de nacionalidad australiana que se encontraban realizado el cruce de la cordillera de Los Andes, en la zona del Portillo, en el límite con Chile.

1c68232a-1842-46ac-b066-35b589f93c30 El Halcón 01 en la búsqueda de los ciclistas australianos en Tunuyán. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

La señal fue informada por el sistema aeronáutico de búsqueda y rescate (EANA), y derivada inicialmente al director de Defensa Civil Tunuyán, determinándose que los deportistas australianos, en efecto, se encontrarían próximos al límite internacional, en la zona del Portillo, conforme a las coordenadas satelitales aportadas.

Con la actualización permanente de datos por parte del Centro Estratégico de Operaciones, se notificó a la Base de la Subcomisaría Manzano Histórico y a la Policía Turística para iniciar el desplazamiento al lugar con el fin de encontrar a los extranjeros.

cff8ac42-242a-4557-97b6-0808adcaa12a Personal que participó del rescate de los andinistas y del los médicos australianos. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

Paralelamente, se coordinó información con Guardaparques y personal del Ejército Argentino, estableciéndose contacto con el puesto militar más cercano, en Real de la Cruz. Según lo indicado, el ingreso terrestre desde el lado argentino presentaría una demora aproximada de cuatro días, por lo que se evaluó como alternativa viable el rescate mediante apoyo desde territorio chileno.

El jefe de la Patrulla de Rescate, principal Brian Fiona, informó que se programó una extracción aérea. Sin embargo, los viajeros eligieron seguir con su itinerario hacia Chile.