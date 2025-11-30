Economistas advierten por la estrategia del Gobierno para sumar reservas sin frenar la desinflación

La estrategia del Gobierno de Javier Milei para incrementar las reservas internacionales sin frenar el proceso de desinflación se apoya centralmente en la cuenta capital. Es un enfoque que busca asemejarse a los modelos aplicados en Australia y Brasil .

Sin embargo, economistas de la consultora Eco Go, Marina Dal Poggetto y Sebastián Menescaldi, advirtieron que el contexto argentino presenta riesgos significativos para este tipo de esquema. En una columna publicada en el diario Clarín, ambos especialistas plantearon que la volatilidad del capital global condiciona seriamente la apuesta oficial .

En una columna publicada en el diario Clarín, los mencionados especialistas plantearon que la volatilidad del capital global condiciona seriamente la apuesta oficial. Sostuvieron que “los dólares de la cuenta corriente y los de la cuenta capital son iguales. Pero la historia nos condena” , en referencia a que el país intenta implementar este modelo en un escenario de falta de reservas, escaso ahorro remunerado en términos reales y una “polarización extrema” en la política local.

En ese marco, remarcaron la necesidad de prudencia, especialmente cuando el Tesoro aún enfrenta vencimientos inmediatos —como los cupones de enero— y depende de regulaciones para sostener el programa financiero en pesos, mientras intenta refinanciar deuda y buscar financiamiento de largo plazo.

Dal Poggetto y Menescaldi señalaron que el objetivo del Gobierno es que la economía argentina empiece a asemejarse a la experiencia de Australia —con décadas de déficit de cuenta corriente sin crisis— o a la de Brasil , que desde 2006 acumuló reservas vía cuenta capital y logró evitar episodios de tensión cambiaria. No obstante, subrayaron que las diferencias estructurales con ambos países hacen “muy difícil” reproducir esos resultados .

Entre los puntos críticos, mencionaron que Brasil inició su acumulación de reservas con un tipo de cambio real apreciado, mientras que su Banco Central compró más de US$ 300.000 millones incluso durante la crisis de 2008 sin generar presiones inflacionarias. También destacaron que el país vecino sostuvo durante 25 años una tasa de interés real ampliamente positiva, a diferencia de la actual tasa de Repos en Argentina, fuertemente negativa en términos reales.

Otro factor clave es la independencia del Banco Central de Brasil, preservada durante más de tres décadas, en contraste con un Banco Central de la República Argentina cuya autonomía ha sido históricamente cuestionada. A esto se suma la carga de deuda pública en moneda extranjera: Brasil mantiene unos US$ 53.000 millones —45% menos que la argentina, pese a tener un PBI tres veces mayor— y acumula reservas por US$ 359.000 millones.

La consultora también remarcó que el ancla fiscal brasileña entre 1999 y 2012 incluyó un superávit primario de alrededor del 3% del PBI, mientras que en Argentina los intereses no registrados en las estadísticas oficiales representan por lo menos un 3,3% del PBI, superando los intereses reconocidos.

Asimismo, diferenciaron la composición del déficit de cuenta corriente: en Brasil el aumento se explica fundamentalmente por utilidades e intereses del sector privado, con un 68% de la inversión extranjera directa correspondiente a reinversión de utilidades.

Por último, recordaron que la expansión del crédito fue determinante en el país vecino, donde los préstamos al sector privado pasaron del 28% al 55% del PBI, impulsados por un sistema de ahorro siempre remunerado por encima de la inflación.

En este conjunto de factores, concluyeron que replicar el modelo de acumulación de reservas por la vía de la cuenta capital resulta sumamente complejo para Argentina e implica riesgos que el Gobierno deberá administrar con cautela.