Tras el fraude en las residencias médicas, el gobierno anunció un nuevo modelo de exámen: cómo será

Luego del conflicto generado con el Examen de residencias médicas , el gobierno nacional , a través del Ministerio de Salud de la Nación , anunció un nuevo formato. Sostiene que busca lograr transparencia y objetividad además de mejorar la calidad de la selección.

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Sucede luego de un complejo conflicto generado a partir de modificaciones que implementó el Ministerio el año pasado. Estás devinieron luego de haberse detectado fraude en los exámenes . Es que fue alta la proporción de aspirantes con notas elevadas, incluso en algunos casos que no condicen con su trayectoria previa. Por eso, el área dispuso que volvieran a rendir los alumnos cuyas evaluaciones generaban sospechas.

Ahora el ministerio vuelve a plantear ajustes y propone un nuevo modelo de examen .

El nuevo Examen Integrado de l Sistema Nacional de Residencias de la Salud busca garantizar la transparencia y objetividad en la selección de profesionales. Desde la cartera sostienen que unifica los criterios de evaluación para el ingreso a residencias básicas, articuladas y/o post básicas del equipo de salud.

Residencias médicas 2026: el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud de la Nación, anunció un nuevo formato de examen

Estas nuevas pautas sólo alcanzarán a quienes aspiren a realizar sus residencias en entidades nacionales y en las de las Fuerzas Armadas (FFAA) o del sector privado que se incorporaron a la oferta de este año. Los temarios y las bibliografías obligatorias de las diferentes especialidades ya se encuentran publicados en el sitio oficial de la cartera sanitaria nacional.

Cómo será el nuevo examen para residencias médicas

Uso de tablets para rendir

Uno de los principales cambios consiste en la utilización de tablets para realizar el examen.

Múltiple opción

La evaluación consistirá en 100 preguntas de selección múltiple y un sistema de puntuación donde cada respuesta correcta tiene un valor de un punto.

Con cuánto se aprueba el examen para residencias

Para asegurar el alcance a los estándares de calidad, la normativa sostiene un piso mínimo de aprobación de 60 puntos en los exámenes de ingreso a postbásicas.

Beneficio para argentinos en el examen de residencias

El plus de 5 puntos que se otorgará a los profesionales con formación de grado completa en Argentina no computará para definir la aprobación del examen, sino que se suma en el orden de mérito.

Examen de residencias médicas Residencias médicas 2026: el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud de la Nación, anunció un nuevo formato de examen Clarín

Comité de expertos

La normativa también dispone la creación del Comité de Adhesión al Examen Integrado (CAEI). Este cuerpo, presidido por la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud del Ministerio de Salud de la Nación estará conformado por representantes de todas las instituciones formadoras y será el encargado de definir los contenidos técnicos, las pautas y los criterios de evaluación. Finalmente, se establece que los ingresantes que quieran adjudicar su cargo posterior a rendir el examen deberán asistir a una entrevista ante la institución en la que aspiren realizar su residencia.

Cuándo será el exámen para las residencias médicas 2026

El Examen Integrado para medicina se realizará el 7 de julio, mientras que el de las especialidades básicas y post básicas tendrá lugar el 30 de junio.

Para poder rendir el examen es obligatorio presentarse en el lugar, fecha y hora determinados con el Documento Nacional de Identidad vigente. Los resultados se darán a conocer entre el 27 y el 31 de julio, marcando el inicio de la etapa de adjudicación de vacantes en el sistema de salud que finalizará con ingreso a las residencias el 1° de septiembre.

Se amplió la oferta de establecimientos disponibles para residencias

La oferta de establecimientos para realizar las residencias se amplió para 2026. Entre las instituciones nacionales se encuentran el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas; el Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan; el Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce; el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer; la ANMAT; la ANLIS; y la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, entre otras. Asimismo, se suman 20 instituciones privadas y militares como la Fundación Favaloro, el Hospital Alemán, el Hospital Naval Puerto Belgrano, el Sanatorio Otamendi, la Policlínica Bancaria, el FLENI, el Hospital Militar Central, entre otros, sumando nuevas opciones de formación para los futuros residentes.

Para más información: https://www.argentina.gob.ar/salud/residencias/ingreso