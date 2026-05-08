Fuertes vientos: extienden al turno tarde la suspensión de clases en un departamento de Mendoza

En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con normalidad.

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento y siguiendo las recomendaciones de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este viernes 8 de mayo se extiende también al turno tarde la suspensión de clases presenciales en las escuelas de todos los niveles y modalidades de Malargüe.

La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

El jueves ya habían sido suspendidas las clases del turno vespertino y nocturno en el mismo departamento sureño. Y por la mañana del viernes, siguió la cancelación de actividades presenciales, ahora extendida a la tarde.