8 de mayo de 2026 - 11:33

El álbum del Mundial 2026 gratis con el Diario Los Andes: dónde conseguirlo

La fiebre por las figuritas es total y este domingo, los lectores podrán obtener la edición oficial de Panini sin costo adicional con su ejemplar del diario.

El álbum del Mundial 2026 gratis con el Diario Los Andes: dónde conseguirlo.

El álbum del Mundial 2026 gratis con el Diario Los Andes: dónde conseguirlo.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

A poco más de 30 días del comienzo de la Copa del Mundo, el álbum de figuritas del Mundial 2026 es furor en todo el país y Diario Los Andes regalará el álbum oficial con su edición impresa de este domingo 10 de mayo.

Leé además

Nicolás Otamendi.

Mundial 2026: La AFA pedirá amnistía para Otamendi para el debut contra Argelia
El balón fue diseñado por Adidas con tecnología de última generación y un diseño inspirado en los tres países anfitriones.. 

La pelota oficial del Mundial 2026: Diseño, tecnología y precio

Dónde conseguirlo

El diario junto al álbum se podrá adquirir en los puntos de venta habituales: kioscos, puestos de diarios y canillitas encargados de cada zona. Los lectores suscriptos a Los Andes Pass recibirán el álbum en su domicilio junto a la edición impresa.

Aclaración: no deberán pagar ningún adicional por la entrega del álbum, ya que estará incluido únicamente con el precio habitual que figura en la portada de la edición impresa.

Cómo es el nuevo álbum Panini para el Mundial 2026

La colección, desarrollada por la firma Panini, es la más grande de la historia. El álbum cuenta con más de 100 páginas y casi mil figuritas que representan a las 48 selecciones participantes del torneo.

El álbum tiene un valor de entre $ 15.000 a $ 20.000, mientras que cada sobre de figuritas tiene un costo de $ 2.000. Entre las novedades, además de la clásica versión en tapa dura, se suma una edición especial dorada, pensada para coleccionistas, que estará disponible de manera exclusiva a través del sitio Zonakids.

MUNDIAL 2026.
La colección Mundial 2026 contará con más de 100 páginas y casi mil figuritas, con las selecciones de los 48 países participantes.

La colección Mundial 2026 contará con más de 100 páginas y casi mil figuritas, con las selecciones de los 48 países participantes.

La Selección Argentina en el álbum del Mundial 2026

En cuanto a la Selección Argentina, el álbum vuelve a generar expectativa. Lionel Messi aparece como el principal atractivo, ocupando la figurita número 17, en lo que podría ser su última participación en un álbum mundialista. También forman parte nombres clave como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.

figuritas mundial
Algunas figuritas de los jugadores de la Selección Argentina que aparecen en el álbum.

Algunas figuritas de los jugadores de la Selección Argentina que aparecen en el álbum.

Además, la edición refleja el recambio generacional con la inclusión de jóvenes promesas como Nico Paz, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone, junto a Leonardo Balerdi en la defensa. Recordemos que Argentina integrará el Grupo J del Mundial 2026 junto a Argelia, Austria y Jordania, en busca de defender el título conseguido en Qatar 2022.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Cuti Romero se recupera de su lesión: del encuentro con el Dibu Martínez a los paseos con sus hijos. 

Mundial 2026: El Cuti Romero mostró detalles de su recuperación e ilusiona a todo el plantel Albiceleste

Shakira lanza Dai Dai, la canción oficial del Mundial FIFA 2026

Shakira lanza la canción oficial del Mundial 2026: así suena "Dai Dai", sucesora de "Waka Waka"

Messi y Bad Bunny en la publicidad de Adidas rumbo al Mundial 2026.

Con Messi al frente, Adidas lanza su campaña rumbo al Mundial 2026 con estrellas de la música y el cine

Luis Suárez le habló a Marcelo Bielsa para jugar el Mundial 2026: Ya me disculpé

Luis Suárez le habló a Marcelo Bielsa para jugar el Mundial 2026: "Ya me disculpé"