El álbum del Mundial 2026 gratis con el Diario Los Andes: dónde conseguirlo.

A poco más de 30 días del comienzo de la Copa del Mundo, el álbum de figuritas del Mundial 2026 es furor en todo el país y Diario Los Andes regalará el álbum oficial con su edición impresa de este domingo 10 de mayo .

El diario junto al álbum se podrá adquirir en los puntos de venta habituales: kioscos, puestos de diarios y canillitas encargados de cada zona . Los lectores suscriptos a Los Andes Pass recibirán el álbum en su domicilio junto a la edición impresa.

Aclaración : no deberán pagar ningún adicional por la entrega del álbum, ya que estará incluido únicamente con el precio habitual que figura en la portada de la edición impresa.

La colección, desarrollada por la firma Panini , es la más grande de la historia. El álbum cuenta con más de 100 páginas y casi mil figuritas que representan a las 48 selecciones participantes del torneo.

El álbum tiene un valor de entre $ 15.000 a $ 20.000, mientras que cada sobre de figuritas tiene un costo de $ 2.000. Entre las novedades, además de la clásica versión en tapa dura, se suma una edición especial dorada, pensada para coleccionistas, que estará disponible de manera exclusiva a través del sitio Zonakids.

MUNDIAL 2026. La colección Mundial 2026 contará con más de 100 páginas y casi mil figuritas, con las selecciones de los 48 países participantes. Genitleza.

La Selección Argentina en el álbum del Mundial 2026

En cuanto a la Selección Argentina, el álbum vuelve a generar expectativa. Lionel Messi aparece como el principal atractivo, ocupando la figurita número 17, en lo que podría ser su última participación en un álbum mundialista. También forman parte nombres clave como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.

figuritas mundial Algunas figuritas de los jugadores de la Selección Argentina que aparecen en el álbum.

Además, la edición refleja el recambio generacional con la inclusión de jóvenes promesas como Nico Paz, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone, junto a Leonardo Balerdi en la defensa. Recordemos que Argentina integrará el Grupo J del Mundial 2026 junto a Argelia, Austria y Jordania, en busca de defender el título conseguido en Qatar 2022.