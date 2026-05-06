Con Messi al frente, Adidas lanza su campaña rumbo al Mundial 2026 con estrellas de la música y el cine

Lionel Messi encabeza la nueva publicidad de Adidas que marca el inicio del camino hacia el Mundial 2026 , en una campaña que también reúne a figuras como Timothée Chalamet y Bad Bunny. El spot propone un cruce entre estrellas consagradas y un equipo callejero que busca hacerse lugar.

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El lanzamiento oficial del comercial está previsto para el 7 de mayo, en medio de una fuerte expectativa en redes sociales, donde la marca ya comenzó a adelantar imágenes y nombres de los participantes.

Bajo la premisa de “A legend is born” –o "Nace una leyenda" – , el protagonista de Marty Supreme narra la historia de un grupo de fútbol callejero conformado por tres jóvenes talentos, a quienes llama “Los invencibles” .

La publicidad, que cuenta con la participación de celebridades y deportistas de élite, busca poner el foco sobre estos “Tres chicos de los que nunca has oído hablar. Todavía” , a quienes presentan como Isaak, Ruthie y Clive.

El actor nominado al Oscar, en llamada con Bad Bunny, decide convocar a un grupo selecto de deportistas para enfrentarse a este pequeño equipo barrial, con el fin de generar expectativa y reivindicar el fútbol callejero.

Embed Timothée Chalamet, Bad Bunny y LIONEL MESSI.



El tráiler de adidas. pic.twitter.com/7lghAtUwmd — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 6, 2026

Además de Messi, el equipo de Adidas incluye a nombres destacados como Jude Bellingham, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Raphinha y Pedri, entre otros.

También forman parte del elenco figuras históricas como Zinedine Zidane, David Beckham y Alessandro Del Piero, junto a nuevas generaciones que representan el presente del fútbol internacional.

Quiénes serán parte de la publicidad

Horas antes, la marca deportiva había publicado una publicidad con los nombres de los participantes de este equipo que se enfrentará a los tres jóvenes. Con Messi en la cabeza y Chalamet en la punta, los demás seleccionados de Adidas son: