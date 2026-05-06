6 de mayo de 2026 - 19:35

Con Messi al frente, Adidas lanza su campaña rumbo al Mundial 2026 con estrellas de la música y el cine

Entre ellas, el reconocido actor Timothée Chalamet y el cantante Bad Bunny. La idea es enfrentar un equipo conformado por celebridades y deportistas de élite contra un equipo barrial “invencible”.

Messi y Bad Bunny en la publicidad de Adidas rumbo al Mundial 2026.

Messi y Bad Bunny en la publicidad de Adidas rumbo al Mundial 2026.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Lionel Messi encabeza la nueva publicidad de Adidas que marca el inicio del camino hacia el Mundial 2026, en una campaña que también reúne a figuras como Timothée Chalamet y Bad Bunny. El spot propone un cruce entre estrellas consagradas y un equipo callejero que busca hacerse lugar.

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El lanzamiento oficial del comercial está previsto para el 7 de mayo, en medio de una fuerte expectativa en redes sociales, donde la marca ya comenzó a adelantar imágenes y nombres de los participantes.

Campaña de Adidas: "Nace una leyenda"

Bajo la premisa de “A legend is born” –o "Nace una leyenda"– , el protagonista de Marty Supreme narra la historia de un grupo de fútbol callejero conformado por tres jóvenes talentos, a quienes llama “Los invencibles”.

La publicidad, que cuenta con la participación de celebridades y deportistas de élite, busca poner el foco sobre estos “Tres chicos de los que nunca has oído hablar. Todavía”, a quienes presentan como Isaak, Ruthie y Clive.

El actor nominado al Oscar, en llamada con Bad Bunny, decide convocar a un grupo selecto de deportistas para enfrentarse a este pequeño equipo barrial, con el fin de generar expectativa y reivindicar el fútbol callejero.

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Además de Messi, el equipo de Adidas incluye a nombres destacados como Jude Bellingham, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Raphinha y Pedri, entre otros.

También forman parte del elenco figuras históricas como Zinedine Zidane, David Beckham y Alessandro Del Piero, junto a nuevas generaciones que representan el presente del fútbol internacional.

Quiénes serán parte de la publicidad

Horas antes, la marca deportiva había publicado una publicidad con los nombres de los participantes de este equipo que se enfrentará a los tres jóvenes. Con Messi en la cabeza y Chalamet en la punta, los demás seleccionados de Adidas son:

  • BAD BUNNY
  • LAMINE (Lamine Yamal)
  • BELLINGHAM (Jude Bellingham)
  • RODMAN (Trinity Rodman)
  • DEMBÉLÉ (Ousmane Dembélé)
  • RAPHINHA
  • PEDRI
  • WIRTZ (Florian Wirtz)
  • S. GIMENEZ (Santiago Giménez)
  • ZIDANE (Zinedine Zidane)
  • BECKHAM (David Beckham)
  • DEL PIERO (Alessandro Del Piero)

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