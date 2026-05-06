Mundial 2026: Mauricio Pochettino advierte que Estados Unidos puede "hacer cosas importantes"

Mauricio Pochettino tiene el enorme desafío de conducir a una selección que desde hace tiempo viene amagando con convertirse en potencia, pero que siempre se queda a mitad de camino de conseguirlo: Estados Unidos. Ese objetivo es más difícil por tratarse del anfitrión del Mundial 2026.

Con esa doble meta en la cabeza, el entrenador argentino dialogó con la página oficial de la FIFA sobre la búsqueda de un equipo competitivo, y sus sensaciones en la previa de la máxima competencia del deporte rey.

Respecto a lo que espera del público norteamericano, el DT expresó: "La cuestión es que la gente se identifique con lo que ve en el campo, con lo que el equipo transmite. Y esto, para cualquier entrenador que asume semejante reto, supone un compromiso muy grande". En relación a su equipo propiamente dicho, adelantó: "Debe reflejar el deseo de ser el mejor, de competir siempre, de querer ganar y de encarnar los valores que este país transmite al mundo".

Para conseguirlo, Pochettino ha tenido un escaso margen de tiempo, debido a que llegó a menos de dos años para el inicio de la Copa. "Fue un desafío llegar con tan poco tiempo, porque en una selección normalmente se trabaja con ciclos de cuatro años. Dadas las circunstancias, tuve que asumir mi labor con muy poco margen: pocos partidos, pocos entrenamientos y poco tiempo para observar y conocerlo todo en profundidad", lanzó.

El adiestrador elige soñar en grande, y advirtió que están listos para competir al más alto nivel y pelear por el trofeo mayor. "Tenemos talento para competir y creer que podemos hacer cosas importantes". De todas formas, avisó que el compromiso será fundamental para lograrlo. "El talento sin compromiso acaba convirtiéndose en individualismo, y así no se gana. Los triunfos llegan cuando el talento se pone al servicio del equipo, dentro de una estructura robusta que lo respalde y le permita ser determinante", cerró.