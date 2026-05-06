Neymar reconoció la pelea con Robinho Jr. y pidió perdón: "Fue una reacción mía"

Neymar se mantuvo en el foco de la polémica en los últimos días a raíz de un conflicto interno ocurrido con un juvenil del Santos de Brasil, a quién agredió durante un entrenamiento. Tras la filtración a la prensa, el crack pidió disculpas públicas.

Los problemas surgieron durante la semana anterior, cuando en una práctica el capitán del Peixe se cruzó con su compañero Robinho Júnior, y terminó cometiéndole una durísima infracción tras haber sido gambeteado. Esto provocó una pelea aún mayor, que se cortó con un cachetazo de Ney sobre el juvenil.

En las últimas horas, en un intento por dejar atrás la polémica, el propio astro salió a aclarar lo que aconteció. "Fue un malentendido que tuvimos en el entrenamiento, fue una reacción mía y terminé pasándome un poco de la raya ", expresó en conferencia de prensa.

Neymar no negó lo ocurrido, y por el contrario decidió contar que son momentos normales dentro de la vida de cualquier plantel. "Estas cosas pasan en el fútbol. Para empezar, se suponía que esto quedaría entre nosotros. Luego llegó a oídos de gente que no vive el día a día del fútbol , y al final termina avivando las cosas de una forma muy negativa", opinó.

Después del conflicto, los dos jugadores charlaron en el vestuario, y según el exBarcelona todo terminó ahí: "Justo después de que sucediera, nos disculpamos, hablamos en el vestuario, tanto Robinho Jr. como yo, y nos entendimos. Es un chico al que aprecio mucho, le tengo un cariño muy especial desde el principio".

Continuando con su explicación, Neymar ensayó una disculpa pública que pareció un careo a la prensa. "Si quieren una disculpa a la prensa, aquí la tienen. Ya me había disculpado con él y con su familia. Reaccioné de forma exagerada, sí. Podría haber sido diferente, pero terminé perdiendo los estribos", lanzó. Luego, completó: "Nos reunimos de nuevo el lunes, me disculpé delante de todo el grupo, hablé con todos, él también se disculpó, pensamos que estaba resuelto, pero a veces la gente intenta meterse, intenta saber más de lo que pasa día a día, y termina interpretando las cosas de una manera muy distinta a cómo son en realidad".