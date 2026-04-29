29 de abril de 2026 - 16:44

Neymar se rindió ante los hinchas de San Lorenzo: "Nunca había vivido eso fuera de Brasil"

Neymar se manifestó a través de las redes del club argentino, mediante las que agradeció el cariño de la gente tras el empate entre el Santos y el Ciclón.

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El emocionante mensaje de Neymar para los hinchas de San Lorenzo: “Nunca había vivido eso fuera de Brasil”. 

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El mensaje de Neymar ante la gente de San Lorenzo

“Muchas gracias por recibirme tan bien, fue un gran partido. Nunca olvidaré el cariño que me dieron a mí y a toda mi gente. Increíble afición, cantó todo el partido. Me recibieron muy bien, nunca había vivido eso fuera de Brasil. Para mí es un gran placer y un gran honor”, expresó Neymar.

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La última vez que había enfrentado a un equipo argentino había sido en 2012, cuando con Santos se midió ante Vélez por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El 13 de noviembre de 2015, en tanto, se enfrentó a la Selección argentina con Selección de Brasil por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2018, en un partido que terminó 1-1.

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El emocionante mensaje de Neymar para los hinchas de San Lorenzo: “Nunca había vivido eso fuera de Brasil”

Durante el encuentro en el Nuevo Gasómetro, Neymar dejó algunos destellos de su calidad y dejó en claro que su objetivo es estar en forma para ser convocado la Selección de Brasil. “Pienso en el Mundial, ojalá pueda ir”, afirmó.

Una vez finalizado el partido, cambió su camiseta con Ezequiel Herrera, uno de los defensores que lo marcó durante los 90 minutos, y antes de retirarse al vestuario recibió una ovación de los hinchas. Con la prenda sobre el hombro, se detuvo unos segundos para devolver el cariño con aplausos.

Luego, en el túnel, otros futbolistas del Ciclón lo persiguieron, y el juvenil Fabricio López logró quedarse con los botines que utilizó el brasileño, además de llevarse un abrazo.

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