San Lorenzo advierte a Neymar en la previa del duelo por Sudamericana: "Le vamos a meter"

Jhohan Romañan, defensor del Ciclón, expresó que no tendrá contemplaciones con el crack brasileño esta semana, cuando se vean las caras por Copa Sudamericana

San Lorenzo se prepara para una visita muy especial en los próximos días, con la llegada del Santos de Brasil al Nuevo Gasómetro por la Copa Sudamericana. Se trata de un duelo que revoluciona al mundo Azulgrana por la presencia de Neymar Jr, uno de los astros del fútbol actual.

Palpitando ese encuentro, el defensor de San Lorenzo Jhohan Romaña dejó una frase contundente respecto a cómo tratarán al exBarcelona. Lejos de rendirse a sus pies, el central avisó que si tiene que aplicar juego fuerte lo hará sin contemplaciones. “Si toca meterle a Neymar, le vamos a meter”, advirtió.

La declaración se dio tras el triunfo de este viernes ante Platense por 1-0 en el Torneo Apertura, que le imprimió una cuota de confianza al plantel de cara a lo que viene. En ese sentido, el colombiano valoró la importancia del resultado y remarcó que el equipo quedó en carrera por el objetivo inmediato. “Creo que hoy se dio todo para que pudiéramos ganar y estar donde sentimos que merecemos. Ahora nos queda un partido muy importante y vamos a darlo todo para meternos entre los cuatro primeros”, sostuvo.

San Lorenzo quiere pelear alto: "Es una impronta que tenemos" image

Romaña también destacó la identidad competitiva del plantel y ponderó la respuesta colectiva en un encuentro que, según explicó, no siempre fue favorable desde el juego. “Es una impronta que tenemos y que nos caracteriza. Hay que agradecerle a estos gladiadores, que incluso en la adversidad siempre están y siempre trabajan”, afirmó.