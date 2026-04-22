22 de abril de 2026 - 13:31

Un desgarro de Grado 4 sacude a Brasil y reactiva la opción de Neymar para el Mundial 2026

Estevao, delantero del Chelsea, sufrió una rotura total del músculo en el partido contra Manchester United, dejando una vacante en el ataque de Brasil.

Carlo Ancelotti evalúa a Neymar para la lista definitiva tras la crisis de lesiones en Brasil.

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Por Francisco Moreno

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Por Redacción Deportes

Estevao, la joven promesa de 18 años recientemente incorporada al Chelsea, sintió una molestia en los minutos iniciales del duelo frente al Manchester United, que derivó en una rotura completa del tendón de la corva. Esta lesión de alta complejidad requiere un tiempo de recuperación que excede los plazos para el debut mundialista.

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El impacto de la rotura muscular de Willian Estevao

Esta baja se suma a la de Rodrygo, quien también se perderá la cita máxima por una lesión de ligamentos. Con dos de los extremos más valorados por el cuerpo técnico fuera de competencia, el panorama ofensivo de Brasil queda debilitado a semanas del debut frente a Marruecos en Nueva Jersey. La situación se agrava con la alerta por Éder Militao, quien también presentó molestias recientemente.

Ante este escenario, la figura de Neymar Jr. recobra un protagonismo que parecía perdido. Aunque Carlo Ancelotti no lo ha convocado desde que asumió la conducción técnica, el entrenador italiano reconoció públicamente que el máximo goleador histórico de la selección está bajo evaluación directa. La CBF y el cuerpo técnico analizan su evolución física tras el regreso de su lesión de rodilla.

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Lo cierto es que a Neymar le quedan aproximadamente dos meses para demostrar que tiene las condiciones físicas necesarias para disputar su cuarto mundial. El técnico destacó que su talento es un recurso valioso que podría ayudar a Brasil a buscar el título en Norteamérica.

El debut de la Canarinha será el 13 de junio en el MetLife Stadium. Posteriormente, el equipo deberá viajar a Filadelfia para medirse ante Haití el 19 de junio y cerrará la fase de grupos contra Escocia el 24 de junio en Miami. La falta de opciones en los extremos convierte a Neymar en el candidato natural para ocupar un lugar en la lista definitiva de 26 jugadores.

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