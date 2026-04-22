Un desgarro de Grado 4 sacude a Brasil y reactiva la opción de Neymar para el Mundial 2026

Estevao, delantero del Chelsea, sufrió una rotura total del músculo en el partido contra Manchester United, dejando una vacante en el ataque de Brasil.

A solo 50 días del inicio del Mundial 2026, la selección de Brasil enfrenta una crisis inesperada en su delantera. La confirmación de un desgarro de Grado 4 sufrido por Willian Estevao, sumado a la baja previa de Rodrygo, altera los planes de Carlo Ancelotti y reactiva la posibilidad de convocar a Neymar Jr..

Estevao, la joven promesa de 18 años recientemente incorporada al Chelsea, sintió una molestia en los minutos iniciales del duelo frente al Manchester United, que derivó en una rotura completa del tendón de la corva. Esta lesión de alta complejidad requiere un tiempo de recuperación que excede los plazos para el debut mundialista.

Embed ESTÊVÃO SE PERDERÍA LA COPA DEL MUNDO CON BRASIL.



El brasileño tuvo que ser sustituido a los 15 minutos del Chelsea - Man. United.



Según @TheAthleticFC, sufrió una lesión grado cuatro en el tendón de la corva. pic.twitter.com/nFvddkdi0i — Toque Sports (@ToqueSports) April 22, 2026

El impacto de la rotura muscular de Willian Estevao Esta baja se suma a la de Rodrygo, quien también se perderá la cita máxima por una lesión de ligamentos. Con dos de los extremos más valorados por el cuerpo técnico fuera de competencia, el panorama ofensivo de Brasil queda debilitado a semanas del debut frente a Marruecos en Nueva Jersey. La situación se agrava con la alerta por Éder Militao, quien también presentó molestias recientemente.

Ante este escenario, la figura de Neymar Jr. recobra un protagonismo que parecía perdido. Aunque Carlo Ancelotti no lo ha convocado desde que asumió la conducción técnica, el entrenador italiano reconoció públicamente que el máximo goleador histórico de la selección está bajo evaluación directa. La CBF y el cuerpo técnico analizan su evolución física tras el regreso de su lesión de rodilla.