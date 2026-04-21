Se lesionó una figura de Brasil, y Ancelotti no lo puede creer: podría perderse el Mundial 2026

El futbolista es un número puesto para la lista de convocados del DT, pero salió reemplazado este martes y su participación peligra.

Carlo Ancelotti se hizo cargo de la Selección de Brasil para darle un salto de calidad pensando en la disputa del Mundial 2026. Pero para eso, necesita que todos los referentes del plantel estén sanos y disponibles para integrar la lista de convocados. Sin embargo, este martes una de las figuras se lesionó y preocupa al entrenador.

El hecho ocurrió en el desarrollo del primer tiempo del partido que enfrentó al Real Madrid y al Alavés por la fecha 33 de LaLiga de España. A pesar del triunfo Blanco, las alarmas se encendieron por la lesión de Éder Militao.

Éder Militao se lesionó, y Brasil lo sufre: Embed ¡INCREÍBLE SECUENCIA EN EL BERNABÉU!



Militão impactó la pelota contra el travesaño e inmediatamente pidió el cambio por una molestia física.



El defensor de Real Madrid se retiró entre aplausos. #LaLigaEnDSPORTS#RealMadridAlavés pic.twitter.com/4ncx8pg8aC — DSPORTS (@DSports) April 21, 2026

El defensor central sintió una molestia en el bíceps femoral durante la etapa inicial, y después de ser atendido por los médicos del club pidió el cambio con claros gestos de dolor. En su lugar tuvo que ingresar el alemán Antonio Rüdiger, que estaba en el banco para descansar después de jugar por Champions pero tuvo que saltar al terreno de juego.

La preocupación llegó de forma instantánea al cuerpo técnico de la Verdeamarelha, que transita las semanas previas a la presentación oficial de la lista de convocados para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Según trascendió, Militao es uno de los números puestos en la zona defensiva. De esta forma, una presunta baja sería un dolor de cabeza para Ancelotti.