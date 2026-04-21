21 de abril de 2026 - 18:37

Se lesionó una figura de Brasil, y Ancelotti no lo puede creer: podría perderse el Mundial 2026

El futbolista es un número puesto para la lista de convocados del DT, pero salió reemplazado este martes y su participación peligra.

Las alarmas en Brasil se encendieron por la lesión de Éder Militao.

Las alarmas en Brasil se encendieron por la lesión de Éder Militao.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Carlo Ancelotti se hizo cargo de la Selección de Brasil para darle un salto de calidad pensando en la disputa del Mundial 2026. Pero para eso, necesita que todos los referentes del plantel estén sanos y disponibles para integrar la lista de convocados. Sin embargo, este martes una de las figuras se lesionó y preocupa al entrenador.

Leé además

Fotografía de archivo de un campesino que vota en unas elecciones en Perú. 

Los procesos electorales en América Latina
turismo en mendoza: tibio regreso de brasilenos y otros extranjeros

Turismo en Mendoza: tibio "regreso" de brasileños y otros extranjeros

El hecho ocurrió en el desarrollo del primer tiempo del partido que enfrentó al Real Madrid y al Alavés por la fecha 33 de LaLiga de España. A pesar del triunfo Blanco, las alarmas se encendieron por la lesión de Éder Militao.

El defensor central sintió una molestia en el bíceps femoral durante la etapa inicial, y después de ser atendido por los médicos del club pidió el cambio con claros gestos de dolor. En su lugar tuvo que ingresar el alemán Antonio Rüdiger, que estaba en el banco para descansar después de jugar por Champions pero tuvo que saltar al terreno de juego.

La preocupación llegó de forma instantánea al cuerpo técnico de la Verdeamarelha, que transita las semanas previas a la presentación oficial de la lista de convocados para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Según trascendió, Militao es uno de los números puestos en la zona defensiva. De esta forma, una presunta baja sería un dolor de cabeza para Ancelotti.

Lo cierto es que este miércoles el zaguero se someterá a estudios más complejos que ayudarán a determinar con exactitud el grado de la lesión y el tiempo estimado de recuperación. A 51 días de la Copa del Mundo, el entrenador de Brasil está más atento que nunca.

Cabe destacar que el estado físico del futbolista no es el mejor desde hace tiempo. Esta temporada sufrió otras dos lesiones que lo alejaron de los campos de juego, que se sumaron a las dos roturas de ligamentos cruzados sufridas en el pasado reciente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Operativo antidrogas en Río de Janeiro dejó a 200 turistas atrapados en un cerro  

Visitaban una de las favelas más famosa de Río de Janeiro y se desató un tiroteo: 200 turistas se refugiaron en un cerro

Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia.

Alfredo Berti tras la hazaña leprosa en Brasil: "Le pedí a los jugadores que jueguen con la pasión del hincha"

Fluminense - Independiente Rivadavia, por Copa Libertadores

¡Maracanazo Leproso! Independiente Rivadavia le ganó a Fluminense en una noche histórica

Fluminense - Independiente Rivadavia, por Copa Libertadores

Un sueño hecho realidad: Alex Arce gritó el 2-1 de Independiente Rivadavia