El país que ganará el Mundial 2026, según Vinicius Jr.: "Tienen mucha confianza"

Vinicius Jr analizó el escenario internacional previo al inicio de la Copa del Mundo 2026. El delantero del Real Madrid compartió su visión sobre los equipos con mayores posibilidades de alzar el trofeo en Estados Unidos y profundizó en el rol de las figuras que marcan el pulso actual del fútbol mundial.

Vinicius destacó a la Selección Argentina dentro de sus favoritos personales. El atacante incluyó al conjunto de Lionel Scaloni en su "Top 5" , junto a España, Portugal y Francia. Para el delantero, la vigencia del título obtenido en Qatar y la jerarquía individual son factores determinantes en la previa del torneo.

Respecto al capitán argentino, Vinicius fue claro: “Voy a poner a Argentina porque fueron los últimos campeones, tienen confianza y tienen a Messi, que siempre es diferente. Nunca podemos imaginar lo que puede hacer”. Sobre los dorsales en Brasil, fue tajante: “No sé mi número en la Copa del Mundo, pero el 10 es para Neymar, eso es obvio” .

El atacante también elogió a rivales directos como Lamine Yamal. Sobre el joven español, aseguró que “es uno de los mejores jugadores del mundo. Hace cosas increíbles dentro del campo. Es un jugador que puede ganar la Copa del Mundo él solo”. También mencionó a Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé como figuras a seguir.

Sobre su presente en España, el brasileño negó cualquier tipo de roce con su compañero de equipo Mbappé y aseguró que mantienen una excelente relación y que incluso lo contactaba antes de su fichaje para convencerlo de unirse al club blanco: “Aún no conseguimos jugar como queremos, pero los títulos y el juego fluido llegarán pronto”, garantizó el delantero.

vinicius y mbappe Vinicius Jr. habló sobre Mbappé.

Finalmente, el jugador miró hacia el futuro de su carrera y expresó su anhelo de regresar al club donde inició su camino profesional. “Voy a volver. Ah… ¡No voy a volver tan viejo, eh!”, bromeó, antes de confesar su gran cuenta pendiente: “Tengo que ganar la Libertadores con el Flamengo”. Por último, recordemos que Brasil debutará ante Marruecos por el Grupo C.