24 de abril de 2026 - 11:48

Champions League: durísima sanción a Prestianni tras el escándalo con Vinícius

La UEFA le aplicó seis partidos de suspensión al extremo argentino por "conducta discriminatoria" contra el brasileño en un partido de Champions League.

Prestianni recibió una grave sanción tras el escándalo con Vinícius en la Champions League.&nbsp;

Prestianni recibió una grave sanción tras el escándalo con Vinícius en la Champions League. 

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Champions League: la suspensión a Prestianni por discriminación

Luego de la investigación de un Inspector de Ética y Disciplina de la casa madre del fútbol europeo, que analizó a detalle cada una de las grabaciones y testimonios del polémico cruce en el campo de juego, además de escuchar el descargo del brasileño y el de la defensa, se resolvió suspender al ex Vélez por "por un total de seis (6) partidos oficiales de clubes de la UEFA y/o de selecciones nacionales representativas para los que de otro modo sería elegible", según detalló el informe oficial de este viernes.

Si bien durante todo este tiempo se lo acusó a Prestianni de racista por supuestamente haberle dicho "mono" a Vinícius, lo cierto es que la UEFA lo castigó por "conducta discriminatoria (es decir, homofóbica)". De esos seis partidos, tres son efectivos y otros tres quedan en suspenso por un plazo de dos años a partir de la fecha de esta decisión.

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Prestianni recibi&oacute; una grave sanci&oacute;n tras el esc&aacute;ndalo con Vin&iacute;cius en la Champions League.&nbsp;

Prestianni recibió una grave sanción tras el escándalo con Vinícius en la Champions League.

Así las cosas, solamente le quedarían cumplir dos fechas en competiciones europeas. Aunque la UEFA ya elevó el pedido a la FIFA para que esta suspensión se extienda a nivel mundial. Es decir, en los encuentros con la Selección Argentina. Esto pondría en serio riesgo su participación en la Copa del Mundo, siempre y cuando Lionel Scaloni decida incluir su nombre en la lista de 26 convocados para viajar a Estados Unidos.

Atentos a esta situación, en AFA tantearon la posibilidad de que el delantero pueda purgar el castigo en los siguientes amistosos frente a Honduras (6/6 en Texas) e Islandia (9/6 en Alabama), pero no computarían al tratarse de cruces preparatorios y no duelos oficiales.

Prestianni, quien en abril rompió el silencio, negó ser racista y homofóbico y aseguró que lo "castigaron sin pruebas", todavía tiene la chance de apelar ante la Comision de Apelaciones de UEFA, por entender que el organismo no puede sancionarlo en eventos FIFA, y luego recurrir al TAS para pedir una cautelar, pensando en su posible presencia en el Mundial 2026.

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