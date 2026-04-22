Chelsea despidió a su DT Liam Rosenior, en pleno conflicto con Enzo Fernández

El Chelsea decidió cortar el ciclo de Liam Rosenior como director técnico tras una seguidilla de resultados que dejó al equipo fuera de eje en el tramo decisivo de la temporada. Su salida se da luego de los conflictos con Enzo Fernández.

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El cuadro Blue dijo basta, y despidió al joven entrenador en el cual había confiado hace muy poco tiempo. La determinación se dio de forma lógica, y llegó después de cinco derrotas consecutivas en la Premier League sin convertir goles, una racha inédita para el club en más de un siglo.

Rosenior, de 41 años, había asumido en enero con un contrato a largo plazo hasta 2032 , en reemplazo del italiano Enzo Maresca, y su arranque había generado expectativas, con cuatro triunfos al hilo, pero el equipo se desmoronó con el correr de las semanas: en los últimos nueve partidos de liga apenas sumó cinco puntos y cayó hasta el séptimo puesto, quedando a siete unidades de la zona de clasificación a la Champions League.

El golpe final fue la dura caída por 3 a 0 ante Brighton , que profundizó una crisis futbolística y anímica. A eso se suma la eliminación en los octavos de final de la Champions frente a Paris Saint-Germain, con un contundente 8 a 2 en el global, y la caída ante Arsenal en las semifinales de la Copa de la Liga.

En este contexto, la dirigencia optó por un cambio inmediato pensando en lo que queda en juego y confirmó que Calum McFarlane se hará cargo del equipo de manera interina hasta el final de la temporada. McFarlane tendrá como primer desafío la semifinal de la FA Cup frente al Leeds United, una de las últimas oportunidades de pelear por un título.

Enzo Fernández, el gran beneficiado por la salida del DT:

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La salida de Liam Rosenior podría beneficiar a Enzo Fernández, que había sido el foco de la polémica por una decisión firme del entrenador. Hace tan solo 15 días, apenas unas horas después de que el volante confesara públicamente su deseo de vivir en Madrid, el DT de los Blues le impuso sanciones por romper los códigos internos.

En ese momento, el adiestrador contó: “Hablé con Enzo hace una hora. Como club de fútbol, y yo participando en ese proceso, hemos tomado una decisión. No estará disponible para el partido de mañana, ni tampoco para el partido contra el Manchester City el próximo domingo”.

Si bien hubo un pedido especial del resto del plantel para que levante la sanción, teniendo en cuenta el mal rendimiento que arrastraba el equipo, Rosenior se mantuvo firme y Enzo Fernández recién pudo retornar a los campos de juego luego de cumplir la sanción interna. Según trascendió, la relación entre ambos quedó rota desde ese momento.

Ahora se abre una nueva chance para que el argentino comience desde cero en la valoración del cuerpo técnico, e intente recuperar el rodaje y buen nivel que lo caracteriza.