15 de junio de 2026 - 00:00

Marcelo Bielsa ratificó su idea para el debut de Uruguay y asumió la responsabilidad por las lesiones

El entrenador de la Celeste evitó dramatizar las ausencias de Ronald Araujo y Giorgian De Arrascaeta, explicó cómo prepara a su equipo para el estreno ante Arabia Saudita y destacó el presente y el futuro de España.

El entrenador rosarino reconoció que las lesiones obligan a asumir responsabilidades, pero afirmó que el equipo llega con una identidad consolidada al estreno en el Mundial 2026.

El entrenador rosarino reconoció que las lesiones obligan a asumir responsabilidades, pero afirmó que el equipo llega con una identidad consolidada al estreno en el Mundial 2026.

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El técnico rosarino se mostró conforme con la planificación realizada antes del torneo y minimizó el contratiempo generado por el retraso en el traslado hacia Estados Unidos. Según explicó, la decisión de dividir la preparación entre Montevideo y Playa del Carmen respondió a la necesidad de equilibrar las exigencias físicas de los futbolistas con la posibilidad de que compartieran tiempo con sus familias después de temporadas especialmente exigentes.

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Las lesiones, una preocupación que asume como propia

Uno de los temas centrales de la conferencia estuvo relacionado con las ausencias de Ronald Araujo y Giorgian De Arrascaeta. Bielsa reconoció que las lesiones sufridas por ambos futbolistas durante la preparación representan una situación que obliga a la reflexión.

El entrenador explicó que todas las decisiones vinculadas a la recuperación de los jugadores fueron consensuadas con los cuerpos médicos y con los propios futbolistas, pero admitió que cuando un jugador se lesiona durante los entrenamientos es inevitable asumir responsabilidades.

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El equipo de Uruguay lleg&oacute; con 4 horas de retraso a Miami debido a problemas con los vuelos en Playa del Carmen.&nbsp;

El equipo de Uruguay llegó con 4 horas de retraso a Miami debido a problemas con los vuelos en Playa del Carmen.

Sin buscar excusas ni señalar culpables, el seleccionador uruguayo sostuvo que el cuerpo técnico se siente responsable de lo ocurrido, aunque remarcó que no considera que hubiera existido una alternativa diferente a la metodología aplicada durante la recuperación de ambos jugadores.

Un equipo con una identidad definida

Consultado sobre la formación para enfrentar a Arabia Saudita, Bielsa evitó confirmar nombres, aunque dejó entrever que la estructura táctica de Uruguay es ampliamente conocida.

El entrenador explicó que la base del equipo mantiene una organización estable, con una propuesta orientada a construir desde el fondo, controlar la posesión, atacar con muchos futbolistas y recuperar rápidamente la pelota cuando la pierde.

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Miami se visti&oacute; de celeste y el candombe hizo sentir el aliento uruguayo en la previa del debut.

Miami se vistió de celeste y el candombe hizo sentir el aliento uruguayo en la previa del debut.

Además, destacó que el verdadero desafío no pasa únicamente por las intenciones tácticas, sino por la capacidad de ejecutarlas frente a rivales que también cuentan con argumentos para competir.

Elogios para España y reconocimiento a Valverde

Bielsa también dedicó palabras de admiración a España, una de las selecciones señaladas como candidata al título. El entrenador uruguayo destacó la continuidad del proyecto futbolístico español, la calidad de sus jugadores y la profundidad de un plantel que, a su juicio, garantiza competitividad durante muchos años más.

En el plano individual, resaltó el aporte de Federico Valverde. Según explicó, la influencia del mediocampista se percibe desde cada entrenamiento y se refleja tanto en el funcionamiento colectivo como en la jerarquía que aporta dentro del campo.

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Cientos de uruguayos recibieron al equipo y alentaron en la previa al debut.&nbsp;

Cientos de uruguayos recibieron al equipo y alentaron en la previa al debut.

Arabia Saudita, un rival al que no subestima

Pese al favoritismo que muchos le atribuyen a Uruguay, Bielsa evitó cualquier análisis que minimice al seleccionado saudí. Consideró que los partidos deben evaluarse una vez disputados y aseguró que no existen adversarios sencillos en una Copa del Mundo.

Con esa premisa, la Celeste afrontará su estreno mundialista, respaldada por una idea de juego consolidada y con la convicción de que la mejor manera de demostrar superioridad es trasladarla al campo de juego.

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