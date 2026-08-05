Franco Colapinto sorprende en la Fórmula 1: el ranking de expertos que lo ubica entre los destacados del año

El piloto argentino de 23 años alcanzó un promedio de 7,0 puntos, posicionándose como el décimo mejor conductor del año por encima del potencial de su monoplaza.

La Fórmula 1 puso la lupa sobre Franco Colapinto y su evolución durante la temporada 2026.

Franco Colapinto finalizó la primera mitad de la temporada 2026 de Fórmula 1 consolidado entre los diez pilotos mejor evaluados del año. Según el Power Rankings oficial, el argentino de 23 años acumuló un promedio de 7,0 puntos tras once fechas, destacándose por una mejora notable en su consistencia individual con el equipo Alpine.

El Power Rankings utiliza un panel de cinco expertos que califican a cada piloto tras cada Gran Premio, centrándose en su actuación durante todo el fin de semana para dejar fuera de la ecuación el potencial del monoplaza. En este contexto, Colapinto comparte el décimo lugar de la tabla general con el francés Isack Hadjar, de Red Bull.

Franco Colapint, piloto de Alpine. El panel de expertos y el rendimiento de Colapinto en Alpine La clasificación de la primera mitad del campeonato está encabezada por el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, quien lidera el mundial con 219 puntos y una media de 8,9 en el ranking. A Colapinto lo anteceden figuras como Lewis Hamilton, Max Verstappen y su propio compañero de equipo, Pierre Gasly, quien ocupa el cuarto lugar con un promedio de 7,6.

Durante los primeros once eventos del año, el piloto oriundo de Pilar logró sumar unidades en seis ocasiones, acumulando un total de 19 puntos en el certamen mundial. Aunque se ubica duodécimo en la tabla general de posiciones, el análisis oficial de la categoría subraya que Colapinto "ha mejorado notablemente en consistencia durante su primera temporada completa".

Este nivel de desempeño fue fundamental para que Alpine se mantenga en la disputa del Campeonato de Constructores, ocupando actualmente la sexta posición. Los expertos de la Fórmula 1 señalaron que si el argentino logra mantener esta exigencia sobre su compañero de equipo, sus posibilidades de asegurar un asiento para la próxima temporada no se verán perjudicadas.