31 de julio de 2026 - 19:20

Franco Colapinto confesó como pasa el receso de la Fórmula 1: "Quiero volver más fuerte"

El piloto de Alpine comenzó sus vacaciones de mitad de temporada, y adelantó que sigue trabajando en lo que vendrá.

Franco Colapinto descansa, pero sigue pensando en la Fórmula 1

Franco Colapinto descansa, pero sigue pensando en la Fórmula 1

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La primera parte de la temporada de la Fórmula 1 llegó a su fin, y con él se dio comienzo las vacaciones para cada uno de los pilotos de las diversas escuderías. Entre ellos, el argentino Franco Colapinto. El conductor de Alpine ya expresó su plan para retornar más fuerte que nunca.

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Franco Colapinto anunció que hará en sus vacaciones:

Colapinto explicó el despiste que frustró su clasificación y ya piensa en la carrera de Austria.

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Luego de cumplir con las obligaciones propias de un deportista de su categoría, el nacido en Pilar comenzó su merecido descanso antes de lo que será la etapa definitoria de la Fórmula 1. Con su honestidad de siempre, Franco contó: “Amo el verano, es mi época favorita del año. Espero con muchas ganas poder recargar energías después de las carreras. Fue una primera parte de la temporada bastante intensa y la segunda será todavía más exigente“.

Si bien no contó exactamente dónde pasa su receso, la frase "Amo el verano", invita a pensar que el mismo no ocurre en Argentina. Lejos de la locura de los flashes y los fanáticos, Colapinto quiere estar tranquilo y relajado. "Va a estar bueno bajar un cambio y recargar energías”, advirtió.

Respecto a los planes específicos con los que cuenta para estos días de relax, el piloto del equipo Alpine confesó que hace un poco de todo, aunque no se despega totalmente de la Fórmula 1. “Quiero descansar un poco, entrenar, hacer algunos training camps y volver más fuerte, con mejoras en el auto y, ojalá, siendo más rápidos en esta segunda parte del año“, lanzó.

Zaandovort, el lugar elegido para el retorno tras el receso de media temporada:

Cabe destacar que la competición se reanudará a finales de agosto, el domingo 23, en el circuito de Zandvoort para el Gran Premio de los Países Bajos. Será un fin de semana especial, debido a que contará con carrera Sprint.

Luego del puesto 13 en Hungría, Colapinto había expresado que aguarda con expectativa las mejoras en su monoplaza en el plazo cercano de tiempo, para dar pelea más arriba. "Esperando con muchas ganas las mejoras de Zaandovrt. Creo que las necesitamos un montón porque nos está costando con el auto y con la performance. Ojalá que lleguen rápido y nos den un salto grande", pidió.

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