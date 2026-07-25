El piloto del equipo Alpine destacó el buen trabajo a nivel personal, pero aseguró que se quedó con bronca por la configuración del auto.

Franco Colapinto no quedó conforme con el puesto 13 de cara al GP de Hungría: "Estaba para más"

El piloto argentino del equipo Alpine, Franco Colapinto, brindó detalles de lo que fue la clasificación para el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1. A pesar de mostrarse satisfecho por su tarea a nivel personal, expresó que no tuvo tiempo para encontrar la configuración perfecta en las prácticas libres.

En diálogo con la prensa en la zona mixta, el oriundo de Pilar aseguró que le quedó una mezcla de sentimientos al obtener el puesto 13 en la Qualy de este sábado. "Fue una buena recuperación, pero creo que estaba para más, eso es lo que me da un poco de bronca", confesó.

Franco Colapinto, poco conforme con el rendimiento de su auto: Franco Colapinto participa de la clasificación del GP de Hungría Alpine Colapinto contó que el hecho de cederle su monoplaza a Paul Aron en la FP1 impidió que pueda configurar correctamente su monoplaza para este sábado. "Es lo que hay. Ayer no giré, di tres vueltas nada más en la FP2, así que fue una lástima. El auto estaba bastante fuera de lo que a mí me gusta, y al no tener la posibilidad de cambiar cosas por no hacer la FP1 no pude poner la parte mecánica del auto como me gusta a mí. Es la consecuencia de no hacer la primera práctica, y encontrar todo muy de golpe y muy tarde", tiró.

Respecto a su rendimiento personal en la clasificación, Franco quedó analizó: "Creo que hicimos un buen trabajo para recuperarnos. La Qualy 2 no fue buena. Si bien la vuelta fue buena, no hicimos un buen trabajo con las gomas. Arranqué con las gomas muy bajas de temperatura, el primer sector fue muy malo. Después me recuperé el 2 y en el 3, pero no pude recuperar todo lo que perdí en el 1".

Franco Colapinto sueña con un buen domingo en Hungría: Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica. A la hora de imaginarse la carrera de este domingo, Colapinto expresó que quiere lograr firmeza. "Una pena, pero eso también está un poco fuera de mi control, pero creo que en lo personal hice un buen trabajo en recuperarme y estar más fuerte. Mañana ojalá pueda ir para adelante. Obviamente no hice ningún long run, pero vamos a intentar estar firmes en la carrera", vaticinó.