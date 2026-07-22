¿Ruptura de Franco Colapinto y Maia Reficco? Aseguran que "él está en una crisis personal muy fuerte"

Luego de varias semanas de rumores, el piloto Franco Colapinto y la actriz y cantante Maia Reficco habrían decidido poner fin a su relación, según trascendió en el programa LAM.

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La versión fue difundida por el periodista Pepe Ochoa , quien aseguró que la decisión estuvo relacionada con el momento personal que atraviesa el automovilista.

Durante el programa, Ochoa sostuvo que Colapinto atraviesa una situación personal compleja que habría influido en el desenlace de la relación.

"Él está en una crisis personal muy fuerte. La verdad es que estaba enganchado con ella. Se pusieron de novios. Él no le puede dar ni la energía ni el lugar que ella se merece como novia" , afirmó el panelista.

De acuerdo con su relato, la distancia también habría sido un factor determinante. "Él hace mucho tiempo que no la ve" , expresó al referirse a la dinámica que mantenía la pareja.

Asimismo, aseguró que la conversación en la que ambos decidieron finalizar el vínculo se realizó por teléfono. "Ella lo llama y deciden cortar el vínculo porque él no estaba para esa. Él está en otra, para triunfar y hacer lo que quiere cuando quiere. Él está en un tema profundo", señaló.

Hasta el momento, Franco Colapinto y Maia Reficco no realizaron declaraciones públicas sobre estas versiones.

Cómo comenzó la relación entre Franco Colapinto y Maia Reficco

Los primeros rumores sobre un romance entre ambos comenzaron a circular a principios de 2026, cuando usuarios detectaron distintas interacciones entre los dos en redes sociales.

Aseguran que Franco Colapinto y Maia Reficco habrían puesto fin a su relación. (archivo) @AlpineF1Team

Con el correr de los meses fueron vistos juntos en distintas ciudades de Europa, entre ellas Lugano y Mónaco, donde compartieron salidas y encuentros alejados de la exposición pública. Posteriormente, durante una visita de Colapinto a la Argentina, la pareja fue fotografiada en diferentes actividades, incluyendo cenas y salidas junto a amigos.

La relación quedó expuesta públicamente semanas más tarde, cuando ambos fueron captados besándose tras el road show de Fórmula 1 realizado en Buenos Aires, mientras que Reficco también compartió imágenes del evento en sus redes sociales.