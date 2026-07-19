Franco Colapinto y una largada espectacular en Spa: avanzó 3 puestos y encendió la ilusión argentina en la F1

El piloto bonaerense admitió en el circuito de Bélgica que su propia carrera "mucho no importa" y que se siente más nervioso por el partido de la Selección que por la competencia en pista.

Franco Colapinto realizó una espectacular largada en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 al avanzar desde la undécima posición hasta el octavo lugar en apenas segundos. Al mando de su monoplaza Alpine A526, el piloto argentino ejecutó una maniobra precisa en el desafiante circuito de Spa-Francorchamps para ganar tres colocaciones iniciales.

El piloto de Pilar había clasificado originalmente en la decimotercera ubicación el sábado, pero las sanciones impuestas por la FIA a Lando Norris e Isack Hadjar le permitieron escalar dos casilleros en la grilla de partida. Al apagarse los semáforos en las Ardenas, Colapinto encontró el espacio necesario para proyectar su vehículo y superar a sus rivales inmediatos antes de completar el primer giro de la competencia.

Mística argentina en los boxes y velocidad en la pista La jornada previa a la carrera estuvo marcada por la carga simbólica que el corredor llevó al paddock. Colapinto arribó al circuito luciendo la camiseta de la Selección argentina y una bandera con los rostros de Lionel Messi y Diego Maradona. Ante el pedido de los fotógrafos, el joven posó con los símbolos nacionales y definió el momento como “impresionante” mientras el país aguarda la final contra España.