Kimi Antonelli se quedó con la pole para el GP de Bélgica: Colapinto largará 11°.

El joven italiano Andrea Kimi Antonelli volvió a demostrar su gran momento en la temporada y se quedó con la pole position del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 , que se disputará este domingo en el circuito de Spa-Francorchamps . El piloto de Mercedes marcó un tiempo de 1:44.361 y partirá desde la primera posición por sexta vez en el año.

Franco Colapinto afronta la clasificación de la Fórmula 1 en Bélgica: horario, transmisión en vivo

Franco Colapinto terminó 13° en la última práctica libre del GP de Bélgica: Antonelli fue el más rápido

El italiano superó a Max Verstappen , que finalizó segundo con un registro de 1:44.678 , mientras que George Russell completó el podio de la clasificación, a 0.508 segundos de su compañero de equipo. Charles Leclerc largará cuarto.

Por su parte, el argentino Franco Colapinto tuvo una sólida actuación al avanzar hasta la Q2 , donde registró el 13° mejor tiempo con una vuelta de 1:46.392 .

Sin embargo, las penalizaciones aplicadas a otros pilotos le permitirán ganar dos posiciones en la grilla, por lo que finalmente largará 11° .

Colapinto quedó a apenas 61 milésimas de su compañero en Alpine , Pierre Gasly , quien marcó 1:46.331 y partirá desde el 10° lugar también beneficiado por las sanciones .

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Norris y Hadjar fueron sancionados

La clasificación también estuvo marcada por las sanciones que modificaron el orden de salida. Lando Norris había conseguido el tercer mejor tiempo con un registro de 1:44.801, pero deberá cumplir una penalización de 10 puestos, por lo que iniciará la competencia desde la 13ª posición.

Una situación similar vivirá Isack Hadjar, quien fue penalizado con 30 lugares y largará desde el fondo de la grilla. El piloto de Red Bull Racing ni siquiera registró tiempos en la Q3, ya que utilizó la última tanda para colaborar con Verstappen en la estrategia del equipo.

La grilla de partida para el GP de Bélgica.

El Gran Premio de Bélgica, correspondiente a la temporada 2026 de Fórmula 1, se disputará este domingo 19 de julio, desde las 10 (hora argentina).

La competencia tendrá 44 vueltas al tradicional circuito de Spa-Francorchamps, uno de los trazados más emblemáticos del calendario mundial.