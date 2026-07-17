Franco Colapinto quedó 7° en la segunda práctica del GP de Bélgica, que terminó con un choque de Gasly

En una jornada marcada por el accidente de Pierre Gasly, el piloto Franco Colapinto (Alpine) mejoró este viernes su desempeño inicial en el decimoquinto puesto y terminó séptimo en la segunda práctica libre del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, en el histórico circuito de Spa-Francorchamps.

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El argentino de Alpine llegó a Bélgica después de una destacada actuación en Silverstone , donde remontó diez posiciones para finalizar noveno y sumar dos puntos en el campeonato. Durante el fin de semana, el joven buscará mantener ese nivel en un escenario que representa uno de los mayores desafíos de la temporada.

En la primera práctica de la jornada, Max Verstappen (Red Bull) se quedó con el mejor registro, al marcar 1:47.070. Por detrás quedaron las dos Ferraris: Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

Colapinto, por su parte, culminó 15° , con 1:49.403. Su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, terminó 17°.

El piloto de Alpine salió a pista con una estrategia diferente a la mayoría de los equipos, que eligieron neumáticos blandos para los primeros ensayos. El objetivo fue comenzar a recopilar información con el compuesto más duro en una jornada que amaneció apenas nublada, luego de las intensas lluvias caídas durante la noche en Bélgica.

Después, al mediodía (hora argentina), la segunda práctica quedó liderada por el italiano Andrea Kimi Antonelli al mando de Mercedes-Benz con 1:45.944. Le siguió Lando Norris (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull).

En tanto, Colapinto obtuvo mejor tiempo que en la primera práctica al registrar 1:47.147.

El accidente de Gasly (VIDEO)

La FP2 en Bélgica quedó marcada por el accidente de Gasly, compañero de Colapinto en Alpine que culminó 13°.

Durante su primer intento rápido con los compuestos amarillos, el francés perdió el control de su Alpine en la salida de las eses de la curva 13, en el segundo sector.

Pierre intentó corregir en más de dos oportunidades el descontrol de su vehículo, pero se fue de la pista a alta velocidad. Mientras atravesaba la leca del costado del asfalto, impactó contra el muro de una saliente de seguridad.

El problema del mate de Colapinto antes de correr

Antes de subirse al monoplaza, Colapinto protagonizó un momento distendido al contar una anécdota ocurrida en el hotel.

"Lo había dejado reposando unos cinco minutos, pero la mesa estaba desnivelada. Pisé en algún lado, se movió todo y el mate se dio vuelta. Se desparramó por todo el piso", relató entre risas.

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Como ocurre cada año, miles de fanáticos colmaron las tribunas de Spa-Francorchamps para seguir de cerca la actividad en uno de los circuitos más emblemáticos de la Fórmula 1.

La carrera final se disputará el domingo a las 10, en una jornada especial que también tendrá la final del Mundial de fútbol entre Argentina y España. Toda la actividad podrá verse por Fox Sports y Disney+ Premium.

Spa-Francorchamps integra el calendario de la Fórmula 1 desde el campeonato inaugural de 1950 y es considerado uno de los trazados más desafiantes del mundo. Sus 7 kilómetros de extensión, las 19 curvas y un desnivel cercano a los 100 metros suelen ofrecer condiciones climáticas cambiantes, con sectores del circuito bajo lluvia y otros completamente secos en una misma vuelta.

En lo que respecta a la pelea por el campeonato, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien tiene 179 puntos y quiere convertirse en el campeón más joven de la categoría.

No debe descuidarse ya que en las últimas fechas perdió varios puntos por problemas en su Mercedes y esto permitió que se le acercara su compañero de equipo, el británico George Russell, a solo 25 puntos de distancia.