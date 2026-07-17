17 de julio de 2026 - 12:38

Se confirmó la camiseta que usará la Selección Argentina en la final del Mundial 2026

La FIFA oficializó la indumentaria para el partido del domingo 19 de julio frente a España.

Selección Argentina

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Las camisetas y los colores de Argentina y España para la final del Mundial 2026

Las camisetas y los colores de Argentina y España para la final del Mundial 2026

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FIFA
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Argentina jugará con camiseta titular, pantalón blanco y medias blancas, la combinación que utilizó en la mayor parte del torneo y que además remite a los tres títulos mundiales conquistados en 1978, 1986 y 2022.

Durante esta Copa del Mundo, el seleccionado solo modificó su vestimenta en tres partidos.

Las camisetas y los colores de Argentina y España para la final del Mundial 2026

Las camisetas y los colores de Argentina y España para la final del Mundial 2026

En la fase de grupos utilizó medias azules frente a Austria y la camiseta alternativa azul contra Jordania.

Luego, en la semifinal ante Inglaterra, volvió a vestir la casaca suplente. En los restantes encuentros del certamen, frente a Argelia, Cabo Verde, Egipto y Suiza, utilizó el uniforme titular que repetirá en la final tan esperada para el 19 de julio.

Argentina usar&aacute; la camiseta celeste y blanca (titular) en la final del Mundial 2026

Argentina usará la camiseta celeste y blanca (titular) en la final del Mundial 2026

El Dibu también mantiene una cábala

Otro detalle confirmado es el uniforme del arquero Emiliano "Dibu" Martínez, que jugará completamente vestido de verde, una indumentaria que también utilizó en gran parte del Mundial de Qatar 2022 y en la final de la Copa América 2024 frente a Colombia.

Si bien la camiseta era de un diseño diferente, Argentina también había jugado con pantalón y medias blancas en los partidos decisivos frente a Países Bajos, Croacia y Francia durante el Mundial de Qatar.

Cómo jugará España: camiseta confirmada para la final

España, que en la semifinal utilizó la camiseta alternativa para vencer 2-0 a Francia, volverá a vestir su uniforme principal frente a la Selección Argentina.

El conjunto europeo jugará con camiseta roja, mangas azules y detalles amarillos, mientras que la FIFA también confirmó otros aspectos de la organización del encuentro.

Espa&ntilde;a vs. Argentina por la final del Mundial 2026

España vs. Argentina por la final del Mundial 2026

Las pecheras serán de color violeta para Argentina y magenta para España.

Además, el árbitro impartirá justicia con uniforme negro con detalles dorados, mientras que los alcanzapelotas vestirán indumentaria gris oscura.

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