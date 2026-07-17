Slavko Vincic, el árbitro de la final: de un escándalo sexual con drogas a un partido malo para Argentina

La FIFA confirmó que el esloveno Slavko Vincic será el encargado de impartir justicia en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, una designación no pasó desapercibida entre los hinchas debido a un episodio extrafutbolístico que protagonizó hace seis años.

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El árbitro, que ya dirigió a la Selección argentina en la derrota ante Arabia Saudita durante el Mundial de Qatar 2022 y que registra un historial favorable para el conjunto español, quedó envuelto en una polémica en mayo de 2020 tras ser demorado durante un operativo policial en Bosnia .

El hecho ocurrió en plena pandemia de coronavirus, cuando las restricciones sanitarias eran estrictas en gran parte del mundo.

Durante una investigación contra una organización vinculada a presuntos casos de prostitución, tráfico de drogas y venta ilegal de armas , la Policía de Bosnia realizó un allanamiento en una cabaña ubicada en la ciudad de Bijeljina .

En el lugar fueron encontradas 26 personas y nueve mujeres , además de 10.000 euros en efectivo, armas y una importante cantidad de cocaína , según informaron las autoridades en aquel momento.

Vincic se encontraba en la propiedad y, según distintos reportes, intentó abandonar el lugar en un bote por el río Drina junto a otras tres personas, pero fue interceptado por la Policía.

El árbitro esloveno permaneció demorado durante algunas horas. Las autoridades nunca lo acusaron de integrar la organización criminal ni de participar en las actividades investigadas, sino que lo encerraron por su presunto vínculo con Tijana Maksimovic, conocida como "Tijana Ajfon", líder de una banda criminal.

Slavko Vincic fue detenido por un escándalo de armas, drogas y fue vinculado con Tijana Ajfon, quien maneja una red de prostitución.

Tras el episodio Vincic explicó: "Acepté una invitación a comer, que resultó ser mi mayor error. Lo lamento. Estaba sentado en una mesa con mi compañía; de repente vino la Policía y pasó lo que pasó. No tengo nada que ver con el grupo que fue arrestado y detenido, ni con mis socios comerciales. Nos llevó la Policía, declaramos como testigos y, cuando resultó que ni siquiera los conocíamos, nos dejaron ir. Fue el error más grande de mi vida".

El recorrido de Slavko Vincic antes de la final

Pese al escándalo, Vincic continuó formando parte del grupo de árbitros de élite de la UEFA y la FIFA, organismos que siguieron designándolo para partidos de máxima importancia en competencias internacionales.

El esloveno ya dirigió a la albiceleste en el Mundial de Qatar 2022 en el partido en que Argentina perdió frente a Arabia Saudita 2-1.

En este Mundial, fue árbitro central en los partidos de Marruecos 1 - Brasil 1 y Argelia 2 - Jordania 1 en fase de grupos. En 16avos de final México 2 - Ecuador 0 (expulsó a Hincapié por taparse la boca). No fue designado para ningún partido de las fases restantes.

Por su parte, España está invicta con este árbitro. Vincic los dirigió 5 partidos. El primero fue en en 2017 con un 2 a 2 ante Colombia en un amistoso. En la Eurocopa 2020: 0 a 0 ante Suecia. En la semifinal de la Nations League 2024: 2 a 1 a Italia. En la Euro 2024 dirigió dos veces: 1 a 0 a Italia en fase de grupos y 2 a 1 a Francia en semifinales.

Obviamente es un árbitro con gran recorrido en la Champions League. En el Mundial de Clubes dirigió a River en el partido contra Monterrey donde expulsó a Kevin Castaño.

Los árbitros que dirigirán la final del Mundial entre Argentina y España

Árbitro principal: Slavko Vincic (Eslovenia)

Asistente 1: Tomaz Klancnik (Eslovenia)

Asistente 2: Andraz Kovacic (Eslovenia)

Cuarto árbitro: Adham Makhadmeh (Emiratos Árabes Unidos)

Quinto árbitro: Mohammad Alkalaf (Emiratos Árabes Unidos)