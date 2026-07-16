16 de julio de 2026 - 22:19

La FIFA designó al árbitro para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

El árbitro Slavko Vincic, de 46 años, fue designado para dirigir la final entre Argentina y España. Será su segunda Copa del Mundo y volverá a arbitrar un partido de la Albiceleste tras Qatar 2022.

Slavko Vincic fue designado para arbitrar la final del Mundial 2026.

Slavko Vincic fue designado para arbitrar la final del Mundial 2026.

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EFE/EPA/Peter Powell
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La FIFA designó al árbitro esloveno Slavko Vincic para dirigir la final del Mundial 2026, en la que la Selección argentina enfrentará a España en busca de una nueva consagración mundial.

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El encuentro se disputará este domingo 19 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Quién es Slavko Vincic

Vincic, de 46 años, integra el plantel de árbitros internacionales de la FIFA desde 2010 y atraviesa su segunda participación en una Copa del Mundo. El juez europeo ya había dirigido a la Selección argentina durante el Mundial de Qatar 2022, en el recordado debut frente a Arabia Saudita, encuentro que terminó con derrota por 2-1.

Slavko Vincic fue designado para arbitrar la final del Mundial 2026.

Slavko Vincic fue designado para arbitrar la final del Mundial 2026.

Slavko Vincic fue designado para arbitrar la final del Mundial 2026.

Slavko Vincic fue designado para arbitrar la final del Mundial 2026.

Aquel partido quedó marcado por la gran cantidad de posiciones adelantadas sancionadas contra el equipo argentino, entre ellas una jugada anulada a Lautaro Martínez mediante el entonces novedoso VAR semiautomático. Según se explicó posteriormente, el error correspondió a la utilización de la tecnología desde la cabina arbitral y no a una decisión adoptada por Vincic sobre el campo de juego.

Pese a ese traspié inicial, la Selección logró avanzar como líder de su grupo y terminó consagrándose campeona del mundo.

Su recorrido en el Mundial 2026 y la terna arbitral para la final

Durante la actual Copa del Mundo, Vincic arbitró los encuentros entre Brasil y Marruecos, Jordania y Argelia por la fase de grupos, además del cruce de 16avos de final en el que México sorprendió al eliminar a Ecuador.

Su desempeño durante el certamen llevó a la FIFA a confiarle la conducción del partido más importante del torneo. El árbitro esloveno estará acompañado por sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic, quienes actuarán como jueces asistentes.

Además, los emiratíes Adham Makhadmeh será el cuarto árbitro y Mohammad Alkalaf se desempeñará como asistente suplente. Hasta el momento, la FIFA aún no confirmó quiénes integrarán el equipo encargado del VAR para la final entre Argentina y España.

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