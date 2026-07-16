La FIFA designó al árbitro para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

La FIFA designó al árbitro esloveno Slavko Vincic para dirigir la final del Mundial 2026 , en la que la Selección argentina enfrentará a España en busca de una nueva consagración mundial.

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El encuentro se disputará este domingo 19 de julio , desde las 16 (hora argentina) , en el MetLife Stadium de Nueva Jersey , Estados Unidos.

Vincic, de 46 años , integra el plantel de árbitros internacionales de la FIFA desde 2010 y atraviesa su segunda participación en una Copa del Mundo . El juez europeo ya había dirigido a la Selección argentina durante el Mundial de Qatar 2022 , en el recordado debut frente a Arabia Saudita , encuentro que terminó con derrota por 2-1 .

Aquel partido quedó marcado por la gran cantidad de posiciones adelantadas sancionadas contra el equipo argentino, entre ellas una jugada anulada a Lautaro Martínez mediante el entonces novedoso VAR semiautomático . Según se explicó posteriormente, el error correspondió a la utilización de la tecnología desde la cabina arbitral y no a una decisión adoptada por Vincic sobre el campo de juego.

Pese a ese traspié inicial, la Selección logró avanzar como líder de su grupo y terminó consagrándose campeona del mundo.

Su recorrido en el Mundial 2026 y la terna arbitral para la final

Durante la actual Copa del Mundo, Vincic arbitró los encuentros entre Brasil y Marruecos, Jordania y Argelia por la fase de grupos, además del cruce de 16avos de final en el que México sorprendió al eliminar a Ecuador.

Su desempeño durante el certamen llevó a la FIFA a confiarle la conducción del partido más importante del torneo. El árbitro esloveno estará acompañado por sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic, quienes actuarán como jueces asistentes.

Además, los emiratíes Adham Makhadmeh será el cuarto árbitro y Mohammad Alkalaf se desempeñará como asistente suplente. Hasta el momento, la FIFA aún no confirmó quiénes integrarán el equipo encargado del VAR para la final entre Argentina y España.