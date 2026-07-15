Thomas Tuchel reaccionó tras la decisión de la FIFA de permitir que Argentina use la camiseta azul contra Inglaterra

Argentina solo utilizó la indumentaria azul marino en uno de sus seis partidos previos, pero solicitó formalmente repetir el modelo para enfrentar a Inglaterra.

La FIFA aprobó la solicitud especial de la selección argentina para utilizar su camiseta azul marino en la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra. El equipo nacional abandona así su tradicional vestimenta celeste y blanca en una instancia decisiva, tras haber usado el modelo oscuro únicamente durante la victoria 3-1 contra Jordania.

El cambio de indumentaria fue ratificado este miércoles, pocas horas antes del pitazo inicial en el Mercedes-Benz Stadium. Recordemos que Argentina jugó cinco de sus seis encuentros anteriores con la franja vertical clásica, pero el cuerpo técnico buscó el aval federativo para este duelo específico basándose en el historial reciente del uniforme alternativo.

Es oficial: Argentina jugará frente a Inglaterra con la camiseta azul como en el 86. Gentileza. Thomas Tuchel y la validación de la cábala Thomas Tuchel, director técnico de la selección de Inglaterra, recibió la noticia del cambio cromático de su rival sin mostrar señales de incomodidad. El entrenador alemán fue consultado sobre si esta decisión respondía a una cuestión de cábala o si se consideraba la azul como una "camiseta de la suerte" para los sudamericanos tras el resultado obtenido en la fase de grupos.

Tuchel afirmó que no le preocupa el color que vista el adversario, siempre que Inglaterra pueda utilizar su equipación blanca habitual. Durante la conferencia previa al encuentro, el estratega sugirió que entiende perfectamente la lógica detrás del pedido especial realizado por la Asociación del Fútbol Argentino: "Yo habría hecho lo mismo. Si hubiera alguna superstición combinada con ello, habría hecho exactamente lo mismo", declaró ante los medios internacionales.

Thomas Tuchel, DT de Inglaterra en la previa al partido contra Argentina. EFE/EPA/WILL OLIVER El historial de la camiseta azul en el Mundial 2026 Hasta este miércoles, la indumentaria azul marino había quedado relegada casi por completo en el calendario mundialista de la selección campeona del mundo. La Albiceleste recurrió a ella solamente durante el enfrentamiento ante Jordania. En el resto de la competencia, el equipo se mantuvo fiel a los bastones celestes y blancos que los acompañaron en las rondas de eliminación directa.