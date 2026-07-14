14 de julio de 2026 - 14:58

El debut de la Trionda Final en Dallas: así es la pelota para los últimos cuatro partidos del Mundial 2026

Aunque luce un diseño dorado y negro totalmente renovado, la FIFA confirmó que el balón mantiene la misma construcción de cuatro paneles para no alterar el juego.

El estreno de la Trionda Final: Francia y España inauguran el balón de la recta definitiva.

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Por Francisco Moreno

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El cambio estético responde a una tradición iniciada en Alemania 2006, aunque desde la edición de Qatar 2022 el estreno se adelantó de la final a las semifinales. La marca alemana que confecciona el esférico explicó que el acabado en oro evoca el trofeo de la Copa Mundial, mientras que el fondo negro busca realzar su aspecto visual en la recta final del certamen.

Tecnología interna y la misma sensación de juego en el campo

A pesar de la transformación exterior, el comportamiento deportivo para los futbolistas permanece inalterado. El esférico conserva la misma construcción de cuatro paneles termosellados, textura y forma que su predecesor, garantizando la misma velocidad y bote que durante el resto del campeonato. Esta decisión técnica busca que los jugadores no necesiten un periodo de adaptación en la instancia más crítica del torneo.

En su interior, la Trionda Final mantiene el sistema Connected Ball, un sensor de movimiento que funciona a 500 Hz para enviar datos al VAR en tiempo real. Este dispositivo registra cada contacto y ha sido determinante en jugadas previas, aunque recientemente estuvo bajo observación por no detectar el roce con un cable de la cámara aérea en el partido entre Noruega e Inglaterra. La federación sostiene que la precisión tecnológica sigue siendo el pilar de los últimos cruces.

Un homenaje a las sedes finales grabado en la superficie

El balón incluye detalles gráficos que rinden tributo a las ciudades anfitrionas de la fase final. Los nombres de Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York/Nueva Jersey aparecen impresos de forma destacada, representando los últimos cuatro actos de la competencia. Las otras 16 sedes del torneo figuran en gráficos triangulares distribuidos por toda la superficie de la pelota.

Lionel Messi ya realizó una producción de fotos especial con el nuevo modelo antes de su estreno en Atlanta frente a Inglaterra. Tras el debut en Dallas, el esférico se trasladará al partido por el tercer puesto y finalmente a la definición en el estadio MetLife de Nueva Jersey. Gianni Infantino destacó que el diseño permite que las ciudades organizadoras afiancen su lugar en la memoria colectiva del torneo.

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