El debut de la Trionda Final en Dallas: así es la pelota para los últimos cuatro partidos del Mundial 2026

Aunque luce un diseño dorado y negro totalmente renovado, la FIFA confirmó que el balón mantiene la misma construcción de cuatro paneles para no alterar el juego.

La FIFA presentó la Trionda Final, el balón oficial reservado para los cuatro encuentros decisivos del Mundial 2026 en Estados Unidos. Esta versión reemplaza al modelo original y debutará este martes en el cruce entre Francia y España en Dallas. El diseño abandona los colores primarios por una base negra con vivos dorados.

El cambio estético responde a una tradición iniciada en Alemania 2006, aunque desde la edición de Qatar 2022 el estreno se adelantó de la final a las semifinales. La marca alemana que confecciona el esférico explicó que el acabado en oro evoca el trofeo de la Copa Mundial, mientras que el fondo negro busca realzar su aspecto visual en la recta final del certamen.

Tecnología interna y la misma sensación de juego en el campo A pesar de la transformación exterior, el comportamiento deportivo para los futbolistas permanece inalterado. El esférico conserva la misma construcción de cuatro paneles termosellados, textura y forma que su predecesor, garantizando la misma velocidad y bote que durante el resto del campeonato. Esta decisión técnica busca que los jugadores no necesiten un periodo de adaptación en la instancia más crítica del torneo.

En su interior, la Trionda Final mantiene el sistema Connected Ball, un sensor de movimiento que funciona a 500 Hz para enviar datos al VAR en tiempo real. Este dispositivo registra cada contacto y ha sido determinante en jugadas previas, aunque recientemente estuvo bajo observación por no detectar el roce con un cable de la cámara aérea en el partido entre Noruega e Inglaterra. La federación sostiene que la precisión tecnológica sigue siendo el pilar de los últimos cruces.

Un homenaje a las sedes finales grabado en la superficie El balón incluye detalles gráficos que rinden tributo a las ciudades anfitrionas de la fase final. Los nombres de Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York/Nueva Jersey aparecen impresos de forma destacada, representando los últimos cuatro actos de la competencia. Las otras 16 sedes del torneo figuran en gráficos triangulares distribuidos por toda la superficie de la pelota.