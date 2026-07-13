España-Francia: el historial, los cruces decisivos y una rivalidad que vuelve al Mundial

El AT&T Stadium de Dallas, este martes a las 16, será el escenario de una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026. España y Francia volverán a enfrentarse en un duelo que, además del pase a la final, pone en juego el predominio entre dos de las selecciones más fuertes del fútbol europeo.

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Aunque se trata de un clásico con décadas de historia, la rivalidad ganó intensidad en los últimos años debido a los repetidos cruces en fases decisivas de grandes torneos internacionales.

Los números generales favorecen al conjunto español. En 38 enfrentamientos oficiales , la Roja consiguió 18 victorias , Francia celebró en 13 oportunidades y se registraron siete empates .

Ambos equipos llegan a esta instancia después de superar exigentes compromisos en los cuartos de final. Francia eliminó a Marruecos por 2-0 , con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé , mientras que España derrotó 2-1 a Bélgica gracias a las conquistas de Fabián Ruiz y Mikel Merino .

Pese a la desventaja en el historial, los franceses lograron imponerse en algunos de los enfrentamientos más recordados entre ambos seleccionados.

Michel Platini, la gran figura del duelo frente a España en la definición de la Euro en 1984.

Uno de ellos fue la final de la Eurocopa 1984, en la que el equipo liderado por Michel Platini ganó 2-0. También levantó el trofeo de la Nations League 2021, tras revertir un marcador adverso y vencer 2 a 1.

El antecedente más significativo en una Copa del Mundo también favorece a Les Bleus. En los octavos de final de Alemania 2006, España comenzó ganando, pero Francia dio vuelta el resultado para imponerse 3-1 con goles de Franck Ribéry, Patrick Vieira y Zinedine Zidane.

La Roja llega con envión en los cruces recientes

Si se toman como referencia los últimos años, el panorama cambia. España eliminó a Francia en las dos semifinales más recientes que disputaron entre sí.

La primera fue en la Eurocopa 2024, donde el conjunto dirigido por Luis de la Fuente remontó el partido y ganó 2-1, antes de conquistar el título frente a Inglaterra.

El antecedente más cercano fue la Nations League 2025, un espectacular 5-4 que parecía resuelto con comodidad para los españoles, aunque terminó con una reacción francesa que estuvo cerca de llevar el encuentro al empate.

Zinedine Zidane y Carles Puyol protagonizan un duelo durante los octavos de final del Mundial de 2006, en el que Francia derrotó a España por 3 a 1. Gentileza.

Una previa con declaraciones cruzadas

La expectativa por el partido también se trasladó fuera del campo de juego. En la antesala de la semifinal comenzaron a aparecer mensajes entre futbolistas de ambos planteles.

Lamine Yamal recordó las recientes victorias españolas y aseguró que "Francia nos debe tener miedo". La respuesta llegó rápidamente por parte del defensor Ibrahima Konaté, quien descartó cualquier temor y pidió mantener la humildad en un momento decisivo del torneo.

Por su parte, Kylian Mbappé evitó alimentar la polémica y rechazó la idea de que Francia sea actualmente la selección más poderosa del mundo. En la misma línea, el entrenador Didier Deschamps consideró que España llega como favorita por su condición de vigente campeona de Europa.

España venció 5 a 4 a Francia en un partidazo impresionante por las Semifinales de la UEFA Nations League en 2025. GENTILEZA.

Un lugar en la final y el dominio europeo en juego

Además de definir al primer finalista del Mundial, el encuentro reforzará el protagonismo de las selecciones europeas en el tramo decisivo del torneo.

El vencedor enfrentará al ganador de la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra, en una definición que volverá a enfrentar a una potencia sudamericana con los principales representantes del fútbol europeo.

Con antecedentes repartidos, cuentas pendientes y un presente de máximo nivel, España y Francia prometen escribir un nuevo episodio de una rivalidad que se consolidó como una de las más atractivas del fútbol internacional.