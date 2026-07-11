Devastador incendio forestal en España: ya dejó 12 muertos, más de 20 desaparecidos y arrasó 6.600 hectáreas.

El devastador incendio forestal que afecta desde el jueves al sur de España continúa fuera de control y ya dejó un saldo de al menos 12 personas fallecidas , más de 20 desaparecidas y 6.600 hectáreas arrasadas en la provincia de Almería , mientras miles de personas debieron abandonar sus hogares.

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Devastador incendio forestal en España dejó al menos 19 muertos: el fuego atrapó a las víctimas adentro de los autos

El operativo de combate contra las llamas se mantiene activo con un importante despliegue de medios aéreos y terrestres. En la zona trabajan helicópteros y aviones hidrantes , a los que se irán sumando nuevos recursos hasta completar un total de ocho aeronaves .

Las autoridades mantienen la emergencia en situación operativa 2 , a la vez que los equipos continúan intentando contener los múltiples focos que permanecen activos.

La superficie afectada aumentó hasta las 6.600 hectáreas , luego de que durante la jornada anterior el incendio registrara importantes avances que obligaron a ampliar el perímetro de seguridad.

Sin embargo, el consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz , aseguró este sábado desde el Puesto de Mando Avanzado que las condiciones meteorológicas ofrecen por primera vez una posibilidad para avanzar sobre el fuego.

Un helicóptero del servicio de extinción de incendios arrojaba este viernes agua sobre uno de los focos del incendio de Los Gallardos.

Según explicó, la combinación de vientos débiles, de apenas dos kilómetros por hora, y una humedad cercana al 50% permitirá que los brigadistas pasen de las tareas de contención al ataque directo contra las llamas.

Desde el Plan Infoca indicaron además que el incendio evolucionó durante la noche "relativamente bien dentro de la gravedad y las dimensiones" del siniestro.

Más de 1.400 evacuados

A pesar de esa leve mejoría, el avance del fuego obligó a ordenar nuevos desalojos preventivos y ya son 1.448 las personas evacuadas de distintos municipios y barriadas de la provincia.

#10Jul | Un potente incendio que se expandió a gran velocidad en la provincia de Almería, en el turístico sur de España, causó la muerte de 11 personas que trataban de huir de las llamas, muchas de las cuales podrían ser extranjeras, mientras que otras 19 siguen sin localizar,… pic.twitter.com/xm7CEIdkLc — El Nacional (@ElNacionalWeb) July 10, 2026

De ese total, 193 vecinos permanecen alojados en centros de evacuación habilitados en el teatro de Lubrín, el polideportivo de Garrucha y un convento de Antas, donde se brinda asistencia especialmente a niños, adultos mayores y personas con problemas de salud.

Además, las autoridades ordenaron el confinamiento de los habitantes de Lubrín y recomendaron permanecer en sus viviendas con medidas de protección para las vías respiratorias debido al humo.

En paralelo, el incendio también afectó la circulación vial, pero durante las últimas horas fue reabierto el tramo de la autovía A-7 comprendido entre los kilómetros 709 y 714 en sentido hacia Almería, tras una mejora parcial de las condiciones.