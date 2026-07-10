Lamine Yamal relativiza su falta de goles: "Lo importante es ganar el Mundial"

Mientras las comparaciones con otras figuras del fútbol Mundial pone n el foco en su baja cosecha goleadora, Lamina Yamal prefiere mirar el panorama completo. Para la joven estrella española, el éxito no se mide por la cantidad de tantos convertidos, sino por la posibilidad de levantar el trofeo más importante del fútbol.

España le ganó con lo justo a Bélgica y enfrentará a Francia en las semifinales del Mundial 2026

Luego de la victoria por 2 a 1 sobre Bélgica, que depositó a España entre los cuatro mejores del Mundial 2026 , el delantero dejó en claro que las estadísticas individuales ocupan un segundo plano.

Consultado por su única conquista en lo que va del certamen, Yamal recordó una situación similar durante la última Eurocopa, cuando también convirtió apenas una vez y terminó celebrando el campeonato.

"Gané la Eurocopa metiendo un gol. Si ganamos el Mundial, nadie me va a decir que marqué poco", expresó el atacante, convencido de que el rendimiento colectivo está por encima de cualquier registro personal.

La clasificación llegó gracias a los goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino frente a Bélgica, resultado que mantiene viva la ilusión española de volver a disputar una final del mundo.

Lamine Yamal saluda al arquero belga, Thibaut Courtois, luego del partido correspondiente a cuartos de final del Mundial 2026, en el que España eliminó a Bélgica y pasó a semifinales.

Ahora el desafío será Francia, uno de los grandes candidatos al título y rival al que Yamal calificó como un equipo de enorme jerarquía.

El futbolista anticipó un partido muy exigente, aunque confía en que España mantendrá su identidad basada en la posesión de la pelota y el protagonismo ofensivo.

Lamine Yamal durante el duelo que España sostuvo frente a Bélgica por los cuartos del final, en el que se impuso 2 a 1. EFE

Un cumpleaños especial antes de una cita decisiva

La semifinal, que se jugará el próximo martes, tendrá un condimento extra para el joven atacante, porque el día lunes celebrará su cumpleaños número 19.

El cruce ante Francia también reeditará el duelo entre ambos seleccionados que se vivió en las semifinales de la última Eurocopa, aunque ahora con un lugar en la final del Mundial en juego.

Lamine Yamal en un mano a mano frente al arquero Courtois, durante el partido correspondiente a los cuartos de final entre España y Bélgica. EFE

Dos selecciones que llegan en gran nivel

España buscará alcanzar una nueva definición mundialista, algo que no consigue desde la histórica conquista en Sudáfrica 2010.

Francia, por su parte, llega con una campaña impecable. Ganó todos sus compromisos en el torneo, suma 16 goles convertidos y apenas recibió dos, números que respaldan su condición de uno de los máximos aspirantes al título