10 de julio de 2026 - 21:02

Lamine Yamal relativiza su falta de goles: "Lo importante es ganar el Mundial"

La figura de 18 años minimizó las críticas por su escasa producción goleadora y destacó que el verdadero objetivo es llevar a España a una nueva consagración mundial.

Advierte. Lamine Yamal, tras el triunfo de España frente a Bélgica, afirmó que no está preocupado por sus números personales y los goles, que prefiere salir ganar el Mundial.

Advierte. Lamine Yamal, tras el triunfo de España frente a Bélgica, afirmó que no está preocupado por sus números personales y los goles, que prefiere salir ganar el Mundial.

Foto:

EFE
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Francia, uno de los favoritos del Mundial 2026, alcanzó un logro que solo ostentaban dos selecciones. 

Francia hace historia en el Mundial 2026: mirá su nueva marca histórica

Por Redacción Deportes
España le ganó con lo justo a Bélgica y enfrentará a Francia en las semifinales

España le ganó con lo justo a Bélgica y enfrentará a Francia en las semifinales del Mundial 2026

Por Emanuel Cenci

Luego de la victoria por 2 a 1 sobre Bélgica, que depositó a España entre los cuatro mejores del Mundial 2026, el delantero dejó en claro que las estadísticas individuales ocupan un segundo plano.

"El título vale más que los goles"

Consultado por su única conquista en lo que va del certamen, Yamal recordó una situación similar durante la última Eurocopa, cuando también convirtió apenas una vez y terminó celebrando el campeonato.

"Gané la Eurocopa metiendo un gol. Si ganamos el Mundial, nadie me va a decir que marqué poco", expresó el atacante, convencido de que el rendimiento colectivo está por encima de cualquier registro personal.

&nbsp;Lamine Yamal saluda al arquero belga, Thibaut Courtois, luego del partido correspondiente a cuartos de final del Mundial 2026, en el que Espa&ntilde;a elimin&oacute; a B&eacute;lgica y pas&oacute; a semifinales.&nbsp; &nbsp;

Lamine Yamal saluda al arquero belga, Thibaut Courtois, luego del partido correspondiente a cuartos de final del Mundial 2026, en el que España eliminó a Bélgica y pasó a semifinales.

España ya piensa en Francia

La clasificación llegó gracias a los goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino frente a Bélgica, resultado que mantiene viva la ilusión española de volver a disputar una final del mundo.

Ahora el desafío será Francia, uno de los grandes candidatos al título y rival al que Yamal calificó como un equipo de enorme jerarquía.

El futbolista anticipó un partido muy exigente, aunque confía en que España mantendrá su identidad basada en la posesión de la pelota y el protagonismo ofensivo.

Lamine Yamal durante el duelo que Espa&ntilde;a sostuvo frente a B&eacute;lgica por los cuartos del final, en el que se impuso 2 a 1.

Lamine Yamal durante el duelo que España sostuvo frente a Bélgica por los cuartos del final, en el que se impuso 2 a 1.

Un cumpleaños especial antes de una cita decisiva

La semifinal, que se jugará el próximo martes, tendrá un condimento extra para el joven atacante, porque el día lunes celebrará su cumpleaños número 19.

El cruce ante Francia también reeditará el duelo entre ambos seleccionados que se vivió en las semifinales de la última Eurocopa, aunque ahora con un lugar en la final del Mundial en juego.

Lamine Yamal en un mano a mano frente al arquero Courtois, durante el partido correspondiente a los cuartos de final entre Espa&ntilde;a y B&eacute;lgica.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Lamine Yamal en un mano a mano frente al arquero Courtois, durante el partido correspondiente a los cuartos de final entre España y Bélgica.

Dos selecciones que llegan en gran nivel

España buscará alcanzar una nueva definición mundialista, algo que no consigue desde la histórica conquista en Sudáfrica 2010.

Francia, por su parte, llega con una campaña impecable. Ganó todos sus compromisos en el torneo, suma 16 goles convertidos y apenas recibió dos, números que respaldan su condición de uno de los máximos aspirantes al título

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Después de una etapa histórica, el arquero Franco Armani deja el club Millonario y emprende el regreso a Atlético Nacional de Colombia.

River despide a una leyenda: Franco Armani deja el club tras ocho años y medio

Por Sergio Faria
El presidente del fútbol marroquí celebra el éxito de Yamal con España como un triunfo compartido.

"No conozco a ningún español llamado Jamel": el presidente de la Federación de Marruecos reivindicó las raíces de Lamine Yamal

Mundial 2026: un hombre armado irrumpió en la concentración de Inglaterra

Alerta de seguridad en el Mundial 2026: un hombre armado irrumpió en la concentración de Inglaterra

Por Redacción Deportes
El mendocino Rodrigo Isgró, autor de un try en el último encuentro, no será de la partida frente a Gales. Su ausencia forma parte de los cinco cambios que dispuso el entrenador Felipe Contepomifrente a Gales.     

Los Pumas ajustan el equipo para la revancha ante Gales en San Juan: hora, formaciones y por donde mirarlo

Por Redacción Deportes