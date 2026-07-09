"No conozco a ningún español llamado Jamel": el presidente de la Federación de Marruecos reivindicó las raíces de Lamine Yamal

El presidente de la Federación de Marruecos asegura que nunca cuestionaron la decisión del atacante y define su triunfo como un éxito de una "nación hermana".

El presidente del fútbol marroquí celebra el éxito de Yamal con España como un triunfo compartido.

Durante el Mundial de 2026, el presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, Fouzi Lekjaa, reafirmó el respeto de su institución hacia la elección de Lamine Yamal de jugar con España. Lekjaa subrayó la conexión cultural del futbolista con el país africano, destacando que su nombre no tiene precedentes históricos en el equipo nacional español.

Yamal siempre expresó su deseo de representar a España, una prioridad que mantuvo firme desde sus inicios y que consolidó tras su debut internacional. Pese a los años de especulación sobre una posible convocatoria con los 'Leones del Atlas', la federación norteafricana asegura que nunca cuestionó ni interfirió en la voluntad personal del futbolista.

El origen de Jamel y la nacionalidad administrativa en el Mundial 2026 "No conozco a ningún español que se llame Jamel (Yamal). No conozco a ningún jugador en toda la historia de la selección española que se llame Jamel", afirmó Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación de Marruecos, poniendo en valor las raíces del futbolista frente a lo que denomina una "nacionalidad administrativa" elegida por el propio jugador.

« Moi, je ne connais pas d’Espagnol qui s’appelle Jamel. »



Le choix de Lamine Yamal de jouer pour la Roja plutôt que pour le Maroc a fait couler beaucoup d'encre. Dans notre nouveau documentaire, Fouzi Lekjaa brise le silence et livre ses vérités sans filtre sur la pépite… pic.twitter.com/dooRBBErCx — Onze Mondial (@OnzeMondial) July 6, 2026 Lekjaa insistió en que su organización nunca cuestionó la voluntad del atacante del Barcelona: "Hemos respetado la decisión de Yamal; nunca la hemos cuestionado". Asimismo, desmintió cualquier distanciamiento con el entorno del joven, asegurando que su actitud hacia la familia, que suele veranear en las provincias del norte, no ha cambiado. "Nunca hemos mezclado la frustración o el orgullo con la elección de una selección", señaló el directivo en una entrevista.