8 de julio de 2026 - 21:33

"Fue un robo": el alcalde de Nueva York cuestionó la eliminación de Egipto ante Argentina en el Mundial 2026

El dirigente estadounidense hizo referencia al partido durante un discurso político y sus palabras generaron una ola de reacciones entre los hinchas argentinos en redes sociales.

Fue un robo: el alcalde de Nueva York cuestionó la eliminación de Egipto ante Argentina

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Los Andes | Redacción Deportes
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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Mamdani aludió a la derrota del seleccionado egipcio ante la albiceleste durante un discurso a sus electores sobre un nuevo plan de transporte público.

"Si vas al trabajo en autobús, el ahorro es considerable. En seis meses, habrás pasado 24 horas menos en el autobús. Al cabo de un año, habrás ahorrado más de dos días de desplazamiento”, comenzó diciendo.

“Eso significa desayunar con tu familia. Significa tener tiempo para discutir sobre las pelotas y los strikes en el partido de béisbol infantil de tu hijo. Significa llegar a casa a tiempo para la hora de acostarse. Significa estar de acuerdo con tus amigos en que Egipto fue robado ayer”’, declaró Mamdani.

El comentario del mandatario desató todo tipo de comentarios de hinchas argentinos en redes sociales, que repudiaron sus dichos.

El reclamo de Egipto tras la derrota

La Asociación Egipcia de Fútbol elevó una queja formal ante la FIFA tras la derrota por 3 a 2 frente a la Selección argentina en los octavos de final del Mundial 2026, al considerar que hubo decisiones arbitrales que influyeron en el resultado del encuentro.

El planteo fue encabezado por el presidente de la entidad, Hany Abo Rida, quien solicitó que se abra una investigación sobre el desempeño del árbitro francés François Letexier y su equipo arbitral. Además del pedido de investigación, el dirigente egipcio requirió que Letexier y el resto de la terna no vuelvan a ser designados para dirigir partidos durante el resto del campeonato.

Egipto presentó una queja ante la FIFA por el arbitraje en la derrota ante Argentina

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Desde la federación sostienen que algunas decisiones arbitrales fueron determinantes para el desarrollo del encuentro y justifican el reclamo presentado ante el máximo organismo del fútbol mundial. La protesta formal se apoya principalmente en dos acciones ocurridas durante el partido.

Por un lado, cuestionan la anulación de un gol por una infracción previa que fue revisada mediante el VAR. Por otro, reclaman que una supuesta falta previa a la tercera conquista de la Selección argentina no fue analizada por el sistema de videoarbitraje.

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