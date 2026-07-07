7 de julio de 2026 - 23:40

Egipto presentó una queja ante la FIFA por el arbitraje en la derrota ante Argentina

La Asociación Egipcia de Fútbol presentó un reclamo formal ante la FIFA tras la derrota frente a la Selección argentina en los octavos de final del Mundial y pidió investigar el desempeño arbitral.

La Asociación Egipcia de Fútbol cuestionó el arbitraje ante Argentina y exigió una investigación.

La Asociación Egipcia de Fútbol cuestionó el arbitraje ante Argentina y exigió una investigación.

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EFE/ Alberto Boal
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Asociación Egipcia de Fútbol elevó una queja formal ante la FIFA tras la derrota por 3 a 2 frente a la Selección argentina en los octavos de final del Mundial 2026, al considerar que hubo decisiones arbitrales que influyeron en el resultado del encuentro.

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Hossam Hassan hizo la seña frente al árbitro luego del 3 a 2 de Enzo Fernández que selló el pase de la Selección a cuartos de final del Mundial 2026. El técnico denunció presiones de parte de Argentina hacia el juez y encendió la polémica.

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El planteo fue encabezado por el presidente de la entidad, Hany Abo Rida, quien solicitó que se abra una investigación sobre el desempeño del árbitro francés François Letexier y su equipo arbitral. Además del pedido de investigación, el dirigente egipcio requirió que Letexier y el resto de la terna no vuelvan a ser designados para dirigir partidos durante el resto del campeonato.

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Desde la federación sostienen que algunas decisiones arbitrales fueron determinantes para el desarrollo del encuentro y justifican el reclamo presentado ante el máximo organismo del fútbol mundial. La protesta formal se apoya principalmente en dos acciones ocurridas durante el partido.

Por un lado, cuestionan la anulación de un gol por una infracción previa que fue revisada mediante el VAR. Por otro, reclaman que una supuesta falta previa a la tercera conquista de la Selección argentina no fue analizada por el sistema de videoarbitraje.

El reclamo se suma a las críticas del entrenador

La presentación de la dirigencia egipcia se produjo pocas horas después de las declaraciones del director técnico Hossam Hassan, quien manifestó públicamente su disconformidad con el arbitraje tras la eliminación. Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador afirmó que el resultado "estuvo arreglado" y sostuvo que existieron presiones previas sobre el árbitro francés.

Hasta el momento, la FIFA no emitió ningún pronunciamiento oficial respecto de la solicitud presentada por la federación egipcia. Mientras tanto, la Selección argentina ya dejó atrás el cruce de octavos de final y comenzó a preparar el partido frente a Suiza, que será su rival en los cuartos de final del Mundial 2026.

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